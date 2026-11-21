سرویس خارجی-



آمریکا طی 9 ماه گذشته کاری در مقابل ایران از پیش نبرده است. این خلاصه اکثر قریب به اتفاق گزارش‌هایی است که در رسانه‌های بین‌المللی درباره جنگ‌افروزی علیه ایران منتشر می‌شود. شکست ماشین جنگی آمریکا در مقابل ایران مسئله‌ای نیست که بتوان آن را مخفی کرد؛ عدم تحقق اهداف نظامی از سرنگونی نظام تا نابودی توان نظامی ایران در مقابل نابودی زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و به دنبال آن افزایش هزینه‌های زندگی در این کشور و بسیاری از کشورهای جهان، نابودی هژمونی آمریکا و... تحلیلگران و کارشناسان را به این نتیجه رسانده است که آمریکا مقابل ایران شکست خورده است. بر اساس گزارش‌ها ترامپ برای برون رفت از این وضعیت گزینه‌های چندانی ندارد. روز جمعه باراک راوید خبرنگار صهیونیست آکسیوس در شبکه اجتماعی ایکس از ترس ترامپ درباره شروع دوباره جنگ خبر داده و نوشته بود: «کاخ سفید از پنتاگون و نهادهای اطلاعاتی آمریکا خواسته ارزیابی و تحلیلی درباره واکنش احتمالی ایران به هر یک از گزینه‌های که ارتش آمریکا برای حمله آماده کرده، ارائه دهند. یکی از پرسش‌های مطرح‌شده از سوی کاخ سفید این بوده که آیا گزینه‌ای برای اقدام نظامی وجود دارد که بدون برانگیختن پاسخ تلافی‌جویانه و ویرانگر ایران علیه تأسیسات نفت و گاز کشورهای حوزه خلیج‌فارس، قابل اجرا باشد.»

هشدار سنتکام

گزارش‌های جدید نیز نشان می‌دهند که ادامه حضور نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا صدای فرماندهان آمریکایی را درآورده است. در همین رابطه «فایننشال‌تایمز» گزارش داد فرماندهی مرکزی آمریکا درباره پیامدهای ادامه استقرار گسترده نظامی نیروها در غرب آسیا پس از دسامبر (دی ماه) به دولت هشدار داده است. فایننشال‌تایمز به نقل از سه فرد مطلع از گفت‌وگوها، از جمله مقام‌های آمریکایی، گزارش داد سنتکام به دولت این کشور اطلاع داده است که ادامه استقرار گسترده نیروهای نظامی در خاورمیانه پس از پایان دسامبر می‌تواند آمادگی رزمی ارتش آمریکا را تضعیف کند. یکی از منابع در توصیف هشدار سنتکام گفته است: «زمان در حال از دست رفتن است و منابع مالی و آمادگی رزمی در حال مصرف شدن هستند.» به گفته این منبع، تمرکز طولانی‌مدت نیروهای آمریکایی بر پرونده ایران می‌تواند توان واشنگتن برای واکنش به تهدیدهای دیگر در نقاط مختلف جهان را نیز کاهش دهد.

بر اساس این گزارش مقام‌های صهیونیستی که بارها خواستار ازسرگیری حملات علیه ایران شده‌اند، از محدود شدن فرصت اقدام نظامی برای ترغیب دونالد ترامپ به حمله پیش از آغاز سال جدید استفاده می‌کنند. دو منبع مطلع گفته‌اند برخی مقام‌های آمریکایی نیز از ترامپ خواسته‌اند عملیات علیه ایران را به پایان برساند. بر اساس این گزارش این فشارها در شرایطی است که «برد کوپر» فرمانده سنتکام،‌ طی هفته جاری در فلسطین اشغالی با رئیس موساد و مقام‌های ارشد نظامی این رژیم دیدار کرده است. همچنین احتمال کاهش بودجه دفاعی و افزایش نظارت کنگره جدید آمریکا بر عملیات خارجی، از دیگر عواملی است که در محاسبات نظامی واشنگتن مطرح شده است.

ایران آماده پاسخی قاطع است

افسر بازنشسته سیا نیز معتقد است واشنگتن در چند قدمی آغاز جنگی دوباره علیه ایران است و این درحالی ا‌ست که تهران آماده‌ شده تا حتی به کوچک‌ترین حمله نظامی، واکنشی ویرانگر و پشیمان‌کننده نشان بدهد و ترامپ در صورت شروع این جنگ باز آن را خواهد باخت. «لری جانسون»، می‌گوید که پس از گفت‌وگو با چند نفر از همکاران نظامی و امنیتی خود اکنون به این اطمینان رسیده که توانمندی‌ها و زیرساخت‌های نظامی ایران در پی حملات گسترده آمریکا، نه تنها آسیب چندانی ندیده‌اند، بلکه با سرعتی بیشتر از گذشته در حال توسعه هستند. او معتقد است مقامات آمریکایی باید بپذیرند که جنگ، محاصره و فشار اقتصادی و تحریمی هرگز نمی‌تواند ایران را متقاعد به تسلیم کند، بلکه بالعکس ایده مقاومت و حفظ استقلال را در آنها تقویت کرده و ترویج آن را در دیگر کشورها، تسریع می‌کنند. جانسون به مقامات آمریکایی پیشنهاد می‌کند موضع برتر ایران و اشتراک منافع راهبردی آن با چین و روسیه را باور کرده و در جهت تأمین خواسته‌های تهران، گام بردارند.

جایگاه برتر ایران را بپذیریم

لری جانسون سپس با بررسی گزینه‌های احتمالی آمریکا برای مقابله نظامی با ایران، تأکید می‌کند که هرگونه عملیات زمینی علیه این کشور با مخاطرات بسیار گسترده‌ای همراه خواهد بود و واشنگتن نباید تصور کند می‌تواند با اعزام نیروهای محدود یا اجرای یک عملیات ضربتی، اهداف خود را محقق کند. به اعتقاد او، جغرافیای ایران، وسعت سرزمینی، جمعیت و توانمندی‌های نظامی این کشور، هرگونه تلاش برای ورود زمینی را به عملیاتی تقریباً غیرممکن تبدیل می‌کند. او همچنین هشدار می‌دهد که هرگونه تلاش برای تصرف جزایر یا مناطق راهبردی ایران، با واکنش نظامی شدید تهران مواجه خواهد شد و تلفات سنگینی را بر نیروهای آمریکایی تحمیل می‌کند؛ ازاین‌رو، گزینه زمینی نه راه‌حلی واقع‌بینانه، بلکه مسیری برای گرفتارشدن بیشتر آمریکا در یک جنگ فرسایشی خواهد بود. این افسر اطلاعاتی با ارجاع دادن به تجربیات عملیاتی خود می‌گوید تنها مسیر واقع‌بینانه برای جلوگیری از گسترش جنگ، تلاش برای درک و اجرای آن چیزی‌ست که تهران می‌خواهد. به گفته جانسون آمریکا برای دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک ناگزیر است واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و جایگاه برتر ایران را بپذیرد و به‌جای تداوم تهدید و تقابل، به دنبال توافقی مبتنی بر منافع متقابل باشد.

تداوم حملات سایبری در آمریکا

خبر دیگر از آمریکا این که حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا همچنان ادامه دارد. دیروز خبر رسید که اف‌بی‌آی دوباره حک شده است. شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از ۲ منبع آگاه خبر داد که پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) در حال بررسی نفوذ آشکار به پایگاه داده سراسری اطلاعات جرایم است که به عنوان شاهراه ارتباطی بین نیروهای انتظامی فدرال، ایالتی و محلی عمل می‌کند. نفوذ هکرها به مرکز ملی اطلاعات جرایم دومین مورد از این نوع نفوذ در ماه‌های اخیر است. این پایگاه داده توسط نیروهای انتظامی در سراسر آمریکا برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به احکام و بررسی سوابق استفاده می‌شود. معاون وزیر کشاورزی آمریکا هم دیروز از وقوع یک حمله سایبری علیه سامانه‌های این وزارتخانه خبر داد و در یک نشست خبری در شهر کانزاس‌سیتی گفت اختلال اخیر در سامانه‌های وزارت کشاورزی ناشی از یک تهدید سایبری بوده و ارتباطی با به‌روزرسانی نرم‌افزارها نداشته است. این حوادث در شرایطی رخ داده است که آمریکا طی روزهای اخیر شاهد مجموعه‌ای از اختلال‌های گسترده در زیرساخت‌های فناوری و خدمات عمومی بوده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که تداوم این اختلال‌ها نگرانی‌هایی را در آمریکا درباره آسیب‌پذیری زیرساخت‌های دیجیتال برانگیخته است. در همین حال، کاخ سفید روز جمعه از برکناری «شان کِرنکراس»، مدیر امنیت سایبری ملی و انتصاب کریستن دیویس، برای این سمت خبر داده است.