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رصد تحولات اخیر نشان می‌دهد، استراتژی بازدارندگی یمن بر پایه اصل کلاسیک «مقابله به مثل» و ایجاد هزینه متقابل برای طرف مقابل استوار است. این رویکرد که ریشه در تجربه طولانی محاصره دریایی، هوائی و زمینی دارد، بر این منطق استوار است که هرگونه تشدید تنش از سوی دشمن، با پاسخی متناسب و در همان سطح یا حتی بالاتر مواجه خواهد شد. یمن با اتکا به توان بومی در طراحی و تولید موشک‌های بالستیک و کروز، پهپادهای تهاجمی دوربُرد و سامانه‌های پدافند هوایی، و از همه مهم‌تر با اتکا به ایمان به خدای مهربان، موفق شده است معادله بازدارندگی را از حالت صرفاً دفاعی به حالت تهاجمی- دفاعی تغییر دهد. این تحول باعث شده عمق استراتژیک آل‌سعود، که پیش‌تر «امن» تلقی می‌شد، به میدان عملیات واقعی و تهاجم نظامی دقیق و مؤثر یمنی‌ها تبدیل شود.

نگاهی به تحولات اخیر جنگ یمن نشان می‌دهد، توانمندی عملیاتی این کشور امروز فراتر از ظرفیت‌های متعارف یک نیروی مقاومت محلی است. دقت بالای سامانه‌های هدایت‌شونده، بُرد عملیاتی موشک‌ها و پهپادها که به صدها کیلومتر می‌رسد، و توانایی عبور از لایه‌های پدافندی پیچیده، در کنار ویژگی منحصر به فرد یمنی‌ها در شجاعت، همگی حاصل یک برنامه تحقیق و توسعه مستمر و انطباق‌پذیر بوده‌اند. این قابلیت‌ها به یمن امکان داده است نه تنها زیرساخت‌های نظامی، بلکه گره‌های حیاتی اقتصادی دشمن را نیز هدف قرار دهد و بدین ترتیب هزینه تداوم تجاوز را به‌طور ملموس افزایش دهد. در نتیجه، هرگونه اقدام تهاجمی جدید علیه بنادر یا زیرساخت‌های حیاتی یمن، از منظر راهبردی، خیلی سریع با پاسخ متقابل در همان حوزه روبه‌رو می‌شود.

پاسخ قاطع به تجاوز تازه

در پی حمله اخیر رژیم سعودی به بندر الحدیده، نیروهای مسلح یمن- همان طور که هشدار داده بودند- بندر «جیزان» عربستان را هدف قرار دادند و در عین حال اعلام کردند که تمام بنادر عربستان سعودی اکنون در فهرست اهداف مشروع قرار گرفته‌اند. محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، تأکید کرد عربستان آغازگر تجاوز و ناقض توافق آتش‌بس بوده و صنعا حق دارد به هرگونه تشدید تنش نظامی پاسخ دهد. وی تصریح کرد یمن سیاست «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» را تا توقف کامل حملات سعودی ادامه خواهد داد. وزارت خارجه یمن که هدف‌گیری بندر الحدیده را اقدامی احمقانه خوانده و هشدار داده بود برای ریاض گران تمام خواهد شد و تأکید کرد جامعه جهانی هم جنایت سعودی را دیده و هم پاسخ آن را خواهد دید. سخنگوی دولت یمن نیز اعلام کرد این حمله، بنادر عربستان را به اهدافی مشروع برای نیروهای مسلح یمن تبدیل کرده است. همان طور که اشاره شد، ارتش یمن پیش‌تر نیز هشدار داده بود که در صورت حمله به الحدیده، بندر جده و تمامی بنادر سواحل دریای سرخ عربستان در کانون حملات قرار خواهند گرفت.

بنادر سعودی که از ایلات دورتر نیست

محمد الفرح، عضو ارشد انصارالله نیز یادآور شد بنادر عربستان از بنادر فلسطین اشغالی که دو سال است توسط یمن تعطیل شده‌اند، خوش‌شانس‌تر نخواهند بود و فاصله یمن تا جده بسیار کمتر از فاصله تا ایلات است. البخیتی نیز تأکید کرد عربستان به‌جای تجاوز دوازده‌ساله به یمن، باید ائتلافی برای دفاع از قدس شریف تشکیل می‌داد. دور جدید حملات سعودی از ۲۲ تیر ۱۴۰۵ آغاز شد، اما با پاسخ قاطع و پیشروی ارتش یمن در مناطق تحت اشغال مزدوران روبه‌رو گردید.

عملیات دقیق و خسارت‌بار

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، از حمله موفق به نیروگاه برق الشقیق و بندر جیزان خبر داد و اعلام کرد این عملیات با دقت انجام شده و خسارت‌های سنگینی برجا گذاشته است. این حمله در پاسخ مستقیم به هدف قرار گرفتن نیروگاه‌های برق صنعاء و المخا و یکی از اسکله‌های بندر الحدیده صورت گرفت. سریع هشدار داد هرگونه حمله جدید به الحدیده یا نیروگاه‌های برق یمن، با حمله مستقیم به بنادر و نیروگاه‌های عربستان پاسخ داده خواهد شد. همچنین نیروهای مسلح یمن عصر جمعه با یک فروند جنگنده اف-۱۵ عربستان در آسمان استان الحدیده مقابله کردند. این عملیات با موشک‌های زمین‌به‌هوای ساخت یمن انجام شد و جنگنده سعودی مجبور گردید بدون اجرای مأموریت از حریم هوائی یمن خارج شود. این موفقیت دفاعی، نشان‌دهنده توان بازدارندگی یمن در برابر تجاوزات هوائی ائتلاف سعودی است.

آژیرهای خطر در ریاض، استان السلیل و خمیس مشیط به صدا درآمد و سازمان دفاع مدنی عربستان هشدار زودهنگام صادر کرد. فعالان شبکه‌های اجتماعی از حملات یمنی به مناطقی در اطراف ریاض خبر دادند. سخنگوی ائتلاف حامی دولت مستعفی مدعی رهگیری سه موشک بالستیک در مسیر ریاض و یک پهپاد در مناطق جنوبی شد، اما گزارش‌های میدانی حاکی از تداوم فشار عملیاتی یمن بر عمق حیاتی عربستان است.

تشدید تجاوزات سعودی

ارتش عربستان تنها در ۲۴ ساعت گذشته ۷۸ حمله هوائی و موشکی علیه یمن انجام داد. این حملات که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف و همچنین از جیزان صورت گرفت، زیرساخت‌ها و اماکن غیرنظامی استان‌های صنعاء، الحدیده، تعز، لحج، صعده، مأرب و الجوف را هدف قرار داد. یحیی سریع اعلام کرد شمار کل تجاوزات هوائی و موشکی عربستان به یمن با احتساب این حملات به ۵۴۲۹ مورد رسیده است.

جنگنده‌های سعودی شهرستان المخا در استان تعز را هشت نوبت بمباران کردند و حملات توپخانه‌ای به شهرستان‌های شدا و قطابر در صعده سه شهید و زخمی برجا گذاشت. سخنگوی وزارت بهداشت یمن گزارش داد بیشتر قربانیان این حملات زنان و کودکان بوده‌اند. این آمار، چهره واقعی ائتلاف سعودی و حامیان غربی‌اش را که مدعی رعایت حقوق بشر هستند، آشکار می‌کند. همچنین دیروز رژیم سعودی در ادامه حملات خود علیه مناطق غیرنظامی یمن تعدادی از مراکز تجاری و انبار مواد غذایی پایتخت این کشور را هدف قرار داد. همچنین گزارش شده که این حملات خسارت‌های مادی فراوانی برجای گذاشته است. پیش‌تر نیز آل‌سعود مساجد، مدارس، بیمارستان‌ها و کارگاه‌های تولیدی یمن را هدف قرار داده بود تا اوضاع معیشتی و خدمات‌رسانی در این کشور را وخیم کند.