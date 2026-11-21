رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با اشاره به تجاوزهای دشمن به لبنان، سوریه، عراق و فلسطین تأکید کرد مقاومت تنها راه پس‌گرفتن حقوق، خاک و مقدسات است.

به گزارش المیادین، «خلیل الحیه» در سی و پنجمین دوره «کنگره ملی عربی» در بیروت گفت: با وجود موافقت حماس با توافق شرم الشیخ در سال گذشته، رژیم اشغالگر همچنان به تجاوزهای خود در نوار غزه ادامه می‌دهد. به گفته وی ملت فلسطین می‌داند که مقاومت تنها راه پس‌گرفتن خاک، مقدسات و تمام حقوق است. دشمن به تجاوزهای خود ادامه می‌دهد و حملاتش تنها به فلسطین محدود نیست بلکه به لبنان، سوریه، عراق و ایران هم حمله می‌کند.الحیه خاطرنشان کرد: دشمن اسرائیلی در پروژه «اسرائیل بزرگ» به مرحله اجرائی منتقل شده و ما بر مقاومت و ثبات در مقابله با دشمن تأکید می‌کنیم. به گزارش ایسنا به نقل از المیادین، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در ادامه بر لزوم فعال‌سازی نقش مقاومت در منطقه و گسترش دایره مقابله با دشمن و همچنین تداوم مسیر مقاومت در تحقق آزادی و بازگشت (آوارگان) تأکید کرد.