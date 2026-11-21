برآورد مؤسسه تحقیقاتی «آلیانتس» در آلمان نشان می‌دهد که جنگ آمریکا علیه ایران تا سال ۲۰۳۰ میلادی، ۷۹۰ میلیارد دلار از تولید اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را کاهش خواهد داد.

این مؤسسه پژوهشی آلمانی که در حوزه اقتصاد پژوهش می‌کند در گزارش خود برآورد کرده است که ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، در مجموع حدود ۷۹۰ میلیارد دلار از تولید اقتصادی مورد انتظار خود را از دست خواهند داد. این رقم معادل ۵.۹ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه نسبت به روند پیش‌بینی‌شده پیش از جنگ است. به گزارش فارس آلیانتس همچنین اعلام کرده است که این جنگ برای کشورهای حوزه خلیج‌فارس، بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت فیزیکی به‌دنبال داشته است و این خسارات به زیرساخت‌های انرژی این منطقه وارد شده است. بر‌اساس پیش‌بینی این مؤسسه مجموع کسری بودجه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به ۴۷۵ میلیارد دلار می‌رسد.