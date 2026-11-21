

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «اگر هنوز کسانی هستند که اندک امیدی به تغییر رفتار در نظام سلطه دارند و یا تصور می‌کنند با امتیاز دادن به آمریکا می‌توانند او را از دشمنی با ملت ایران منصرف کنند، سخت در اشتباه‌اند»، گفت: اینکه برخی از مسئولان ما مرتب پیام ضعف ارسال کنند و بگویند جنگ است، مملکت مشکل دارد و باید کنار بیاییم، طرف مقابل را در مواضع خود جری‌تر می‌کند و موجب می‌شود به ما امتیاز ندهد، بنابراین ما باید با دست پر و از موضع اقتدار با طرف مقابلمان صحبت کنیم.

وی تصریح کرد: اصل مذاکره با توجه به اینکه اذن امام شهید و رهبر انقلاب را دارد، در این مقطع قابل بحث نیست، اما اینکه درباره چه موضوعاتی، چگونه، در چه شرایطی و چه زمانی مذاکره کنیم، مسئله‌ای جداگانه است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حضرت آقا درباره شرایط فعلی فرموده‌اند که تا زمانی که طرف مقابل شروط ما را محقق نکند، مذاکره نکنید. علت این مسئله آن است که مذاکره برای مذاکره یا صرفاً برای خواباندن عطش مذاکره نیست، بلکه پیرو مذاکره باید اتفاقاتی بیفتد و زمینه‌ای فراهم شود.

طرف مقابل ابتدا باید به تعهدات قبلی خود عمل کند

رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات گذشته، گفت: ما پیش از این مذاکره کرده‌ایم و هفت شرط وجود داشته که طرف مقابل آن‌ها را پذیرفته، اما بعد زیر میز مذاکره زده است.

وی افزود: اکنون طرف مقابل باید همان موارد را اجرا کند تا مشخص شود آیا به تعهدات خود پایبند است یا خیر؛ در آن صورت می‌توان زمینه گفت‌وگو درباره موضوعات دیگر را نیز بررسی کرد.

ذوالنوری تأکید کرد: طرف مقابل فعلاً باید همان هفت شرط را اجرائی کند تا معلوم شود اساساً پایبندی به تعهدات دارد یا خیر. تا زمانی که آن‌ها وعده می‌دهند و به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند، نباید ساده‌لوح باشیم و فریب بخوریم، بلکه باید کار خودمان را محکم دنبال کنیم.

وی افزود: ضعف نشان دادن از سوی ما در حوزه اقتصادی هم به دشمن کمک می‌کند و در پایین آمدن قیمت نفت نیز مؤثر است.

پیش از اجرای شروط هفته‌گانه نباید از مذاکره استقبال کنیم

نماینده مردم قم در مجلس بار دیگر با تأکید بر اینکه اصل مذاکره با حدود و شروط مشخص مورد پذیرش نظام قرار گرفته است، گفت: اجازه اصل مذاکره با حدود و شروط خاص داده‌ شده و ما در مقابل نص، اجتهاد نمی‌کنیم، اما اینکه مذاکره چه زمانی، با چه موضوعاتی، به چه روشی و در چه حدودی انجام شود، مسائلی است که نظام درباره آن موضع و چارچوب مشخصی دارد.

رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در شرایط فعلی، همان هفت شرط مطرح است و تا زمانی که این شروط محقق نشوند، هرگونه استقبال ما از مذاکره در حقیقت طرف مقابل را در ادای حقوق ملت‌مان سست‌تر می‌کند، بنابراین باید محکم

بایستیم.