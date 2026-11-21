

رزمندگان پدافند هوائی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ادامه نوآوری‌ها و اقدامات موفق پدافندی خود و پس از انهدام پنجاه‌ و هشتمین فروند از پهپادهای پیشرفته شناسایی رزمی MQ9 ارتش متجاوز آمریکا، با آتش دقیق و مؤثر سامانه نوین و پیشرفته پدافند هوائی سپاه، موفق به رهگیری و انهدام نوزدهمین فروند پهپاد MQ1 در آسمان جزیره سیریک شدند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی سپاه، این اقدام، در ادامه مقابله با نقض حریم هوائی جمهوری اسلامی ایران و پاسخی به تداوم تحرکات پهپادی ارتش آمریکا در منطقه اعلام می‌شود.

انهدام موفق یک فروند پهپاد شناسایی دشمن مقابل سواحل بوشهر

خبر دیگر اینکه، رزمندگان پدافند هوائی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بهره‌گیری از سامانه نوین و پیشرفته پدافند هوائی سپاه، موفق شدند یک فروند پهپاد شناسایی دشمن را که اقدام به نقض حریم هوائی جمهوری اسلامی ایران کرده بود، در شمال خلیج‌فارس و در محدوده آب‌های مقابل سواحل بوشهر، با آتش دقیق و مؤثر رهگیری و منهدم کنند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: هرگونه نقض حریم هوائی جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان قابل پذیرش نخواهد بود و تلاش دشمن برای بهره‌گیری از طیف متنوعی از تجهیزات شناسایی و نظامی، با هوشیاری، آمادگی و پاسخ قاطع و مقتدرانه رزمندگان اسلام مواجه شده و به شکست خواهد انجامید.

یک نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی شد

علاوه‌بر اینها، یک نفتکش متخلف با وجود هشدارهای اعلام‌شده و الزامات تردد دریایی، با خاموش کردن سامانه‌های شناسایی و ناوبری وارد منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز شده بود که در پی برخورد با مین دریایی، دچار آتش‌سوزی شد.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، با هشدار به صاحبان و متصدیان نفتکش‌ها تاکید کرد که تردد در مناطق ممنوعه و محدوده‌های اعلام‌شده، تهدیدی جدی برای جان خدمه و امنیت شناورهاست؛ ازاین‌رو مسئولیت هرگونه حادثه ناشی از بی‌توجهی به هشدارها و محدودیت‌های دریانوردی بر عهده مالکان و بهره‌برداران شناورها خواهد بود.