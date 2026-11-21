

حجت‌الاسلام محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) در نشست خبری معرفی و رونمایی از سامانه گفت‌وگو با رهبر شهید که در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی برگزار شد، با اشاره به نقش رسانه‌ها در معرفی فعالیت‌های این مرکز اظهار داشت: اگر تلاش و همراهی اصحاب رسانه نباشد، فعالیت‌های مرکز نمی‌تواند به شکل مطلوب به مخاطبان معرفی شود و ظرفیت‌های آن در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد.

وی با اشاره به ارتباط ویژه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با رهبر شهید انقلاب افزود: تأسیس این مرکز با عنایت و هدایت ایشان صورت گرفت و رهبر شهید در اساسنامه اولیه مرکز، مسئولیت ریاست عالیه را بر عهده داشتند؛ همچنین در دوره‌ای جلسات هیئت امنای مرکز در محضر ایشان برگزار می‌شد و نگاه ویژه‌ای به فعالیت‌های این مجموعه داشتند.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ادامه داد: مجموعه مرکز همواره در قبال این توجه و حمایت، احساس مسئولیت داشته و تلاش کرده است وظیفه خود را در زمینه توسعه و تسهیل دسترسی به منابع اسلامی و آثار علمی به بهترین شکل انجام دهد. در همین راستا، پیش از این نیز نرم‌افزار «حدیث ولایت» با محوریت مجموعه آثار و بیانات رهبر شهید تولید و در اختیار کاربران قرار گرفته بود.

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام بهرامی با تأکید بر اهمیت میراث علمی و فکری رهبر شهید برای کشور گفت: آثار و بیانات ایشان از جهات مختلف اهمیت ویژه‌ای دارد؛ از ویژگی‌های تاریخی و محتوایی این آثار گرفته تا نقشی که در تبیین وظایف امروز جامعه و ترسیم مسیر آینده کشور و نظام می‌تواند ایفا کند.وی افزود: در شرایط کنونی به‌ویژه با نزدیک شدن به سالگرد شهادت رهبر شهید، بسیاری از پژوهشگران، اندیشمندان، مراکز علمی و علاقه‌مندان درصدد بررسی دیدگاه‌های ایشان در حوزه‌های تخصصی و موضوعات مورد علاقه خود هستند و برای برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها و مطالعات علمی به دسترسی دقیق و آسان به این آثار نیاز دارند.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه گفت‌وگوی هوشمند در راستای پاسخ به همین نیاز صورت گرفته است، اظهار کرد: پیش از این، کاربران برای دستیابی به دیدگاه رهبر شهید درباره یک موضوع، ناگزیر بودند در پایگاه‌های اطلاعاتی با استفاده از کلیدواژه‌ها و واژگان مرتبط جست‌وجو کنند؛ اما در سامانه جدید، این امکان فراهم شده است که کاربران پرسش خود را به زبان طبیعی مطرح کرده و پاسخ مرتبط را از میان آثار و بیانات ایشان دریافت کنند.

دو پایگاه محتوایی

پشتوانه سامانه گفت‌وگوی هوشمند

حجت‌الاسلام بهرامی با اشاره به منابع محتوایی این سامانه تصریح کرد: دو مجموعه اصلی از آثار رهبر شهید به‌عنوان پشتوانه محتوایی این سامانه در نظر گرفته شده است؛ نخست، مجموعه بیانات، پیام‌ها، خطبه‌های نماز جمعه، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و دیدارهای ایشان که در پایگاه اطلاع‌رسانی خامنه‌ای‌دات‌آی‌آر گردآوری شده و دوم، آثار مکتوب ایشان شامل ۱۳۳ عنوان کتاب که از سوی انتشارات انقلاب اسلامی و سایر ناشران منتشر شده و پیش‌تر در کتابخانه دیجیتال نور در دسترس کاربران قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: سامانه گفت‌وگو با اتکا به این دو مجموعه محتوایی، پاسخ پرسش‌های کاربران را ارائه می‌کند و تلاش دارد دسترسی به دیدگاه‌ها و مواضع رهبر شهید را در موضوعات مختلف، از طریق یک بستر تعاملی و هوشمند تسهیل کند.

پاسخ‌های سامانه مستند به آثار

و بیانات رهبر شهید است

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، مستند بودن پاسخ‌ها را از مهم‌ترین ویژگی‌های سامانه گفت‌وگوی هوشمند دانست و گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این سامانه آن است که پاسخ‌های ارائه‌شده صرفاً به بیان مطالب اکتفا نمی‌کند، بلکه نقل‌قول‌ها و مطالب مطرح‌شده را با ارجاع به آثار مکتوب یا بیانات شفاهی رهبر شهید همراه

می‌کند.

وی افزود: کاربران علاوه‌بر مشاهده پاسخ، می‌توانند از طریق لینک و ارجاعات ارائه‌شده به صفحه اصلی منبع در پایگاه خامنه‌ای‌دات‌آی‌آر یا کتابخانه دیجیتال نور مراجعه کرده و متن مستند نقل‌شده را به صورت مستقیم مشاهده کنند.

حجت‌الاسلام بهرامی با تأکید بر اهمیت این ویژگی در فعالیت‌های پژوهشی اظهار داشت: این قابلیت به‌ویژه برای پژوهشگران و افرادی که در زمینه اندیشه‌ها و دیدگاه‌های رهبر شهید فعالیت علمی انجام می‌دهند، اهمیت بالایی دارد؛ چراکه نقل مطالب و دیدگاه‌های ایشان از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و دسترسی به متن اصلی و امکان بررسی مستقیم مستندات، زمینه دقت و اطمینان بیشتر در پژوهش‌ها را فراهم می‌کند.

وی همچنین از همکاری انتشارات انقلاب اسلامی در تکمیل منابع محتوایی سامانه قدردانی کرد و گفت: این مجموعه در فراهم کردن آثار رهبر شهید، تکمیل منابع مورد استفاده، ارزیابی محتوایی سامانه و بررسی کیفیت و دقت پاسخ‌ها همکاری قابل توجهی داشت و این همراهی در ارتقای کیفیت سامانه مؤثر

بود.

سامانه در دسترس پژوهشگران، طلاب

و عموم علاقه‌مندان قرار گرفت

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ابراز امیدواری کرد: پژوهشگران، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب و عموم علاقه‌مندان به رهبر شهید انقلاب بتوانند از ظرفیت این سامانه برای شناخت و بهره‌گیری از آثار و اندیشه‌های ایشان استفاده کنند.