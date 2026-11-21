

کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در مورد حضور هیئت قطری در ایران، اظهار داشت: یک هیئت قطری اخیراً به تهران سفر کردند و رایزنی دو ساعته داشتیم.

وی در مورد شکست محاصره اقتصادی و حرکت نفتکش‌ها به سمت چین، گفت: محاصره را اقدام جنگی می‌دانیم و هر اقدامی که لازم باشد برای شکست محاصره اقتصادی انجام می‌دهیم و این را به طرف مقابل هم گفته‌ایم.

معاون وزیر امور خارجه درخصوص زمان‌بندی ۲ساعته اعلام شده از سوی وزیر امور خارجه گفت: منظور از ۲ساعت، ۲ روز یا هفت روز یک دوره زمانی است که آمریکا بتواند تعهداتش را انجام دهد. مفهوم آن این است که هر وقت آمریکا بتواند آن الزاماتی را که جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده، آنها را انجام بدهد؛ حال چه در دو ساعت باشد یا دو روز یا پنج روز یا هفت روز با توجه به این که ما طرح 5 روزه و 7 روزه هم داشته‌ایم. هر وقت (آمریکا) بخواهد انجام دهد، جمهوری اسلامی ایران هم تنگه هرمز را می‌تواند باز کند. غریب‌آبادی گفت:‌ راستی‌آزمایی آن الزامات و تعهداتی که آمریکا در واقع باید برآورده کند، امری آسان است. یعنی این راستی‌آزمایی کار سختی نیست که بخواهد نیاز به زمان داشته باشد. وی افزود: فعلا مذاکره‌ای در کار نیست و اورانیوم از کشور خارج نمی‌شود.

معاون وزیر امور خارجه گفت: مواردی که آمریکا باید انجام دهد روشن است و راجع به آنها صحبت کرده‌ایم، مثل رفع محاصره اقتصادی که امری ملموس است. یعنی شما در همان روز می‌توانید متوجه شوید که آیا محاصره برداشته شده است یا خیر. یا رفع پول‌های بلوکه شده ایران و این که آیا می‌توانیم در همان روز تصمیم بگیریم که آیا این پول‌ها در اختیار ایران قرار گرفته یا خیر و ایران دسترسی به این وجوه دارد یا خیر.