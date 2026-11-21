

احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو در رابطه با طرح جدید دولت برای بنزین گفت: اقدامات جدید دولت در حوزه بنزین، مشابه طرح‌هایی است که پیش ‌از این هم شاهد آن بوده‌ایم. سال گذشته در همین دولت، حذف ارز ترجیحی و مسائل مرتبط با آن، از جمله افزایش قیمت‌ها را دنبال کرد؛ بی‌آنکه پیش از آن با مردم گفت‌وگو کند. در آن زمان ما هشدار داده بودیم که این اقدام کارشناسی نیست و اکنون نسبت به تغییرات بنزین همین اعتقاد را داریم.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به اظهارات متناقض معاونین رئیس‌جمهور درباره جایگاه‌های سوخت گفت: متأسفانه دولت و اجزای آن که با تصمیمات بنزینی مرتبط هستند، عملکرد بسیار نامناسبی دارند. مصاحبه‌هایی که از سوی مقامات دولتی انجام می‌شود، پخته نیست و در شأن یک دولتمرد نیست. این اظهارات، در درجه اول نشان‌دهنده نبود پختگی لازم و در درجه دوم بیانگر فقدان انسجام در دولت است. توصیه من به عقلای دولت این است که به این موضوع ورود کنند و جلوی این وضعیت را بگیرند.

وی افزود: اخیرا نیز معاون اول رئیس‌جمهور در جمعی به این نکته اشاره کردند که باید از این افسارگسیختگی در اعلام تصمیماتی که اساساً هنوز اتخاذ نشده‌اند، جلوگیری شود. امیدوارم عقلای دولت به‌طور جدی برای جلوگیری از این وضعیت اقدام کنند.

نادری درخصوص تحولات بنزین به بهانه قاچاق سوخت گفت: طبق گزارشی که دیوان محاسبات کشور اخیراً منتشر کرده است، بیش از ۹۰ درصد قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است و اساساً ارتباطی با بنزین ندارد. با این حال، موضوعی که درباره قیمت بنزین، حذف کارت‌های رایگان جایگاه‌ها و مواردی از این دست مطرح می‌شود، مقابله با قاچاق بنزین عنوان شده است.

وی درخصوص تبعات جمع‌آوری کارت‌های سوخت گفت: دولت در جمع‌آوری کارت‌های جایگاه‌ها و سخت‌گیری در برابر مردم به‌گونه‌ای عمل کرده که در برخی استان‌ها وضعیت به‌هم ریخته است. من در جریان این موضوع هستم؛ ناهماهنگی‌های گسترده‌ای در استان‌ها وجود دارد و نارضایتی وسیعی در میان مردم ایجاد شده است. این اقدامات با گزارشی که دیوان محاسبات کشور، به‌عنوان نهادی کارشناسی، در این زمینه ارائه کرده، مغایرت دارد. نمی‌دانم اصرار بر این شیوه در موضوع بنزین برای چیست و توصیه می‌کنم دولت در این سیاست تجدیدنظر کند.

نادری با اشاره به پیامد‌های تصمیمات اقتصادی در سال‌های گذشته گفت: اگر از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به بعد را بررسی کنیم، می‌بینیم ناآرامی‌هایی که در مقاطع مختلف در کشور رخ داده، مربوط به زمان‌هایی است که در سفره مردم دست برده‌ایم.

نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: بار‌ها اعلام کرده‌ام که برخی از این موارد حق مردم است. اینکه وزارت رفاه اخیراً به دنبال حذف جمعیت گسترده‌ای از مشمولان یارانه است یا در حوزه بنزین و نان چنین تصمیماتی گرفته می‌شود، عجیب است. چرا به‌راحتی در سفره مردم دست می‌بریم؟

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: نباید به سفره مردم دست بزنیم. به دولت محترم توصیه می‌کنم در شرایط جنگی دست به سفره مردم نبرد؛ چراکه تمام موضوعاتی که مطرح شد، به‌طور مستقیم با سفره و معیشت مردم ارتباط دارد.

نادری در پایان با انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت گفت: دیدگاه‌ها کاملاً نئولیبرالی است و با استفاده از آمار، برای خودشان توجیه می‌تراشند؛ در حالی‌ که این رویکرد از نظر ما پذیرفتنی نیست. این موضوعات با خیر همگانی ارتباط دارند و بهره‌مندی از آنها حق همه مردم است. اگر قرار است اصلاحی انجام شود، مدل آن این نیست و این شیوه اصلاح اشتباه است.