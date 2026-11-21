مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مزدوری صهیونیست‌ها را می‌کند، گفت: گروسی سزای کارش را خواهد دید.

سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه مراسم گرامیداشت یاد جانفدایان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات گروسی و درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از سایت‌های هسته‌ای ایران، اظهار داشت: گروسی یک صهیونیست است و متعهد به هیچ یک از قوانین و مقررات انسانی نیست؛ او فقط مزدوری صهیونیست‌ها را می‌کند.

وی با بیان اینکه خداوند ناظر بر اعمال همه است، تأکید کرد: گروسی سزای کارش را خواهد دید.

گفتنی است، نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پایان یافت و پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر در کانون توجه این نهاد قرار گرفت؛ نشستی که در نخستین روز آن، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس با طرح ادعاهایی درباره وضعیت ذخایر اورانیوم و محدودیت دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران، خواستار فراهم‌ شدن زمینه برای ازسرگیری فعالیت‌های راستی‌آزمایی شد.