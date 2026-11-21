رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: در تریبون نماز جمعه گزارش دادم مردم مطالبه تغییر دکترین دفاعی را دارند که تجدیدنظر شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به SNNTV گفت: در تریبون نماز جمعه گزارش دادم مردم مطالبه تغییر دکترین دفاعی را دارند که تجدیدنظر شود.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: این موضوع، طیف هست و بخش‌های متنوعی دارد. وی بیان داشت: امیدوارم خواسته مردم پیگیری شود.