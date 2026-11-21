دویست و شصت و هفت روز از جنگ می‌گذرد و تنگه هرمز با اراده جمهوری اسلامی ایران و علی‌رغم خواست آمریکا که مدعی قوی‌ترین ارتش جهان است؛ همچنان مسدود باقی مانده است. این مهم‌ترین و اصلی‌ترین گزاره‌ای است که باید به خاطر سپرد و در تاریخ ثبت کرد.

غلبه اراده ایران بر اراده آمریکا

روز گذشته آب‌های خلیج فارس و دریای عمان باز هم شاهد اقتدار نیروهای مسلح ایران در اعمال قوانین جدید دریایی تنگه هرمز و تنبیه کشتی‌های متخلف بود. در اولین ساعات روز، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس دو گزارش از هدف قرار گرفتن دو کشتی در تنگه هرمز منتشر کرد. این سازمان ابتدا از اصابت پرتابه به یک نفتکش در حین عبور از تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد که بخش جلوی کشتی آسیب دیده است. اندکی بعد و در گزارش دیگر این سازمان اعلام کرد یک نفتکش دیگر هم در مسیر جنوبی تنگه هرمز از ناحیه موتورخانه هدف اصابت قرار گرفته است.

فیلم آتش‌سوزی مهیب در این کشتی‌ها هم در فضای مجازی منتشر شد و مورد تأیید قرار گرفت. نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این نفتکش‌های متخلف با حمایت ارتش قاچاقچی آمریکا قصد عبور از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز را داشتند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین از شکار پنجاه ‌و هشتمین پهپاد MQ9 ارتش متجاوز آمریکا خبر داد که در آسمان تنگه هرمز مورد رهگیری و اصابت قرار گرفته بود. سپاه همچنین اندکی بعد یک فروند پهپاد پیشرفته MQ1 ارتش متجاوز آمریکا را نیز در آسمان جزیره قشم سرنگون کرد تا لاشه نوزدهمین فروند از این پهپاد را به موارد اسقاط ‌شده قبلی اضافه کند.

در کنار سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز روز گذشته اقدام به تنبیه کشتی‌های متخلف کرد. ظهر روز گذشته ارتش اعلام کرد یک نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی شده است. بنا بر این اعلام یک نفتکش متخلف با وجود هشدارهای اعلام‌شده و الزامات تردد دریایی، با خاموش‌کردن سامانه‌های شناسایی و ناوبری وارد منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز شده بود که در پی برخورد با مین دریایی، دچار آتش‌سوزی شد. ارتش جمهوری اسلامی ایران به صاحبان و متصدیان نفتکش‌ها هشدار داد تردد در مناطق ممنوعه و محدوده‌های اعلام‌شده، تهدیدی جدی برای جان خدمه و امنیت شناورهاست و مسئولیت هرگونه حادثه ناشی از بی‌توجهی به هشدارها و محدودیت‌های دریانوردی بر عهده مالکان و بهره‌برداران شناورها خواهد بود.

بر اساس گزارش‌های عملیاتی منتشرشده، ارتش تروریستی آمریکا شب گذشته با به‌کارگیری پوشش گسترده هوایی، شامل هواپیماهای سوخت‌رسان، جنگنده‌هایF-16 F/A-18 و F-35، هواپیماهای گشت دریایی P-8 پوسایدون، چندین فروند بالگرد و پهپادهای سری MQ، تلاش کرد زمینه عبور نفتکش‌ها و انتقال غیرمجاز محموله‌ها و قاچاق سوخت از تنگه هرمز را فراهم کند که علی‌رغم به‌کارگیری این تجهیزات و هزینه قابل‌توجه عملیات آن‌ها؛ نتوانست به هدف خود دست یابد.

تحلیلگر آمریکایی: ارتش آمریکا

برای جنگ‌های قرن بیست‌ویکمی آمادگی ندارد

در همین زمینه یک مقام آگاه به خبرگزاری صدا و سیما گفت یکی از شدیدترین و متنوع‌ترین نوع آفند و پدافند نظامی ایران علیه کشتی‌های متخلف عبوری از تنگه هرمز و هواگردهای آمریکایی در شبانه‌روز گذشته اجرا شد. سناریوهای ترکیبی سنتکام برای اخلال در نظام کنترلی و مدیریتی تنگه هرمز با دو مؤلفه پایش پایدار ایران و ضربه مؤثر آتش، خنثی شده‌اند و طرح عبور کاروانی نفتکش‌ها با پشتیبانی هوایی و دریایی جنگنده‌ها و شناورهای متجاوز آمریکا شکست خورده‌اند.

ویل شرایور، تحلیلگر آمریکایی در حوزه ژئوپلیتیک نیز با اشاره به ناکامی نیروهای تروریستی سنتکام و ساقط شدن هرروزه پهپادهای آمریکایی توسط ایران نوشت: «آمریکا ظاهراً آن‌قدر برای به‌دست‌آوردن اطلاعات عملیاتی و قابل استفاده از میدان نبرد، درمانده و مضطر شده که حاضر است همچنان تعداد زیادی از پهپادهای ریپرِ ۳۰ میلیون دلاری و بالاتر را در تلاش‌های بی‌نتیجه برای نفوذ به حریم هوایی ایران قربانی کند.» شرایور در پایان تأکید کرد: «ارتش آمریکا به‌طرز اسفباری برای جنگ‌های قرن بیست‌ویکمی آمادگی ندارد و از تجهیزات لازم برای چنین جنگ‌هایی برخوردار

نیست.»

حمله آمریکا و اسرائیل نتیجه عکس داد؛

ایران مصمم‌تر و تهاجمی‌تر شد

در ادامه این تحولات روز گذشته یکی از مقامات ارشد سابق رژیم صهیونیستی نیز به تغییر رفتار ایران اشاره کرد. دنی سیترینوویچ، رئیس پیشین میز ایران در اطلاعات دفاعی اسرائیل، در تحلیلی با عنوان «ایرانی که واشنگتن زمانی می‌شناخت، دیگر وجود ندارد» نوشت: «ایرانی که در برابر ترور [سردار] قاسم سلیمانی خویشتن‌داری نشان داد و پس از حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای خود، واکنشش را به یک حمله موشکی حساب‌شده در قطر محدود کرد، دیگر وجود ندارد.» به گفته وی، نباید انتظار بازگشت به ایران دوران [آیت‌الله] علی خامنه‌ای را داشت؛ دورانی که دکترین «دفاع پیش‌دستانه در خارج از مرزها» را پذیرفته و ممنوعیت شرعی توسعه سلاح هسته‌ای را حفظ کرده بود. سیترینوویچ با اشاره به نتیجه معکوس اقدامات آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران تأکید کرد: «ما اکنون با ایرانی کاملاً متفاوت روبه‌رو هستیم؛ این تغییر، تغییر رژیم نبود، بلکه تحولی عمیق در درون خود نظام بود.» او معتقد است ایران ممکن است از نظر اقتصادی ضعیف‌تر شده باشد، اما از نظر نظامی مصمم‌تر، از لحاظ راهبردی تهاجمی‌تر و در مصالحه بر سر اصول و امنیت ملی خود بسیار انعطاف‌ناپذیرتر شده است. وی در پایان هشدار داد: «اشتباه بزرگ واشنگتن این خواهد بود که تصور کند افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی، ایران را انعطاف‌پذیرتر می‌کند؛ ممکن است دقیقاً عکس این اتفاق رخ دهد.»

کانال ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز با سیترینوویچ تقریباً هم‌نظر بود و در گزارش خود بیان کرد: «ایران تهاجمی‌تر شده و از تسلیحات مرگ‌بارتر و دقیق‌تر برای هدف قراردادن کشتی‌ها استفاده می‌کند!» «یسرائیل حسون»، معاون سابق شاباک در مصاحبه با این شبکه ضمن تأیید این گزاره گفت: «اگر در برابر ایران بی‌گدار به آب بزنیم در گردابی گرفتار خواهیم شد که پایانش دست ما نخواهد بود!»

روز گذشته مجله آمریکایی فارن‌پالیسی در مصاحبه با یکی از اعضای شورای روابط خارجی آمریکا؛ راهبرد ایران در جنگ را راهبرد «قورباغه آب‌پز» لقب داد و مدعی شد ایران در حال مختل‌کردن اقتصاد جهان است. فارن‌پالیسی به نقل از این استاد دانشگاه جان هاپکینز و عضو شورای روابط خارجی آمریکا نوشت: «ایران با تداوم فشار بر اقتصاد جهانی می‌کوشد هزینه‌های سیاسی و اقتصادی جنگ را برای دولت ترامپ افزایش دهد و نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نشانه‌ای از اثرگذاری این فشارها بر محاسبات واشنگتن است.» به گفته این استاد آمریکایی: «منظور ایران لزوماً افزایش ناگهانی قیمت نفت به ۲۰۰ دلار یا واردکردن یک ضربه تعیین‌کننده به اقتصاد جهان نیست؛ بلکه راهبرد تهران بر ایجاد اختلالی مستمر در بازار انرژی و افزایش تدریجی هزینه‌ها استوار است.»

آنچه در دویست و شصت و هفتمین روز جنگ واضح به نظر می‌رسید اراده قاطع ایران در مسدود نگه‌داشتن تنگه هرمز، و عملی کردن این اراده در میدان نبرد بود. مقامات، کارشناسان و تحلیل‌گران آمریکایی و رژیم صهیونیستی همچنان روایتی از ناکامی آمریکا و اسرائیل در دستیابی به اهداف خود ارائه می‌دهند و تأثیر تنگه هرمز بر اقتصاد جهان نیز همچنان یکی از محورهای گفت‌وگو در محافل غربی است.