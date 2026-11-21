در پی حادثه انفجار یک مخزن به‌شدت فرسوده در شهر لانگ‌ویو آمریکا، ۱۱ کارگر جان باختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حساب کاربری اسکوپ ریپورت در فضای مجازی در خبری فوری پیرامون حادثه انفجار یک مخزن به‌شدت فرسوده در شهر لانگ‌ویو که به مرگ ۱۱ کارگر انجامیده بود، نوشت: مقامات رسمی اعلام کردند شرکت «نیپون دایناوِیو» هشدار‌ها را درباره شرایط خطرناک مخزن فرسوده این شرکت، از نزدیک به یک سال پیش از انفجار آن، نادیده گرفته بود.

این شرکت اکنون با جریمه‌ای بالغ بر 10 میلیون دلار روبه‌رو است.