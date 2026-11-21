رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی از دستگیری یکی از اشرار مسلح و عوامل مؤثر در درگیری منجر به شهادت یکی از کارکنان انتظامی شهرستان خوسف، که بیش از هفت سال فراری و مخفی بوده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، محمدجعفر عبداللهی اظهار داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد‌های فنی و تخصصی مأموران انتظامی استان، یکی از اشرار مسلح متواری که در درگیری مسلحانه چند سال قبل در شهرستان خوسف حضور فعال داشته و این حادثه به شهادت شهید والامقام نایبی و مجروحیت تعدادی از کارکنان انتظامی منجر شده بود، پس از بیش از هفت سال اختفا در شهر زاهدان صبح روز ۲۹ آبان‌ماه شناسایی و دستگیر شد.

عبداللهی افزود: این عملیات با تلاش تیم عملیاتی امنیتی، انتظامی خراسان‌جنوبی و با هماهنگی و همکاری دادستان مرکز استان خراسان‌جنوبی و دادستان زاهدان اجرا شد و متهم پس از سال‌ها فرار و زندگی مخفیانه، دستگیر شد. وی با اشاره به سوابق و فعالیت‌های متهم ادامه داد: فرد دستگیرشده از اشرار مسلحی بوده که سابقه همراهی با کاروان‌های اشرار را داشته و به‌عنوان تیرانداز حرفه‌ای شناخته می‌شده است.