سخنگوی هلال‌احمر با اشاره به اینکه از اول مهرماه تاکنون، ۳۱ مورد واژگونی اتوبوس ثبت شده، گفت: ۵۲ درصد این حوادث بین ساعت ۱۲ تا ۶ بامداد رخ می‌دهد.

مجتبی خالدی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت: از اول مهرماه تاکنون، ۳۱ مورد واژگونی اتوبوس ثبت شده است؛ یعنی تقریباً هر دو روز یک‌بار یک استان دچار سانحه می‌شود. نزدیک به ۳۰۰ نفر از هم‌وطنان در حوادث ترافیکی مختص اتوبوس آسیب دیده‌اند و ۳۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند. خالدی افزود: براساس گزارش‌های جمعیت هلال‌احمر، ۵۲ درصد این حوادث بین ساعت ۱۲ تا ۶ بامداد رخ می‌دهد و علت اصلی آن خواب‌آلودگی است. وی از رانندگان حمل‌ونقل عمومی درخواست کرد با توجه به اینکه سرنوشت ۴۰ نفر دیگر در دستان آنهاست، بیشتر رعایت کنند و در زمان خواب‌آلودگی رانندگی نکنند. مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال‌احمر به‌صورت ۲۴ساعته آمادگی پاسخ به نیاز‌های مردم را دارد.