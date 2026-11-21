رئیس کل دادگستری مازندران از ارسال پرونده کلثوم اکبری، متهم به قتل ۱۱ مرد، برای استیذان به دفتر رئیس قوه قضائیه خبر داد.

عباس پوریانی، در جمع خبرنگاران از ارسال پرونده کلثوم اکبری (متهم به قتل 11 مرد) برای استیذان به دفتر رئیس قوه قضائیه در هفته گذشته خبر داد و گفت: کلثوم اکبری هم‌اکنون در زندان ساری به سر می‌برد و در صورت تأیید استیذان از سوی رئیس قوه قضائیه، حکم قصاص به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

پوریانی درباره گذشت برخی خانواده‌های مقتولان از حق قصاص بیان داشت: تعدادی از خانواده‌های مقتولان از حق قصاص خود صرف‌نظر کرده‌اند، اما با توجه به تعدد اولیای دم، چنانچه حتی خانواده یکی از مقتولان همچنان خواهان اجرای حکم قصاص باشد، حکم اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، پرونده کلثوم اکبری به اتهام قتل ۱۱ مرد که همسران موقت او بودند، در دادگاه کیفری یک استان مازندران رسیدگی شد. براساس آرای صادرشده، اکبری به ۱۰ فقره قصاص محکوم شد؛ چراکه خانواده‌های ۱۰ نفر از مقتولان خواستار اجرای حکم قصاص بودند. پس از صدور رأی، پرونده برای رسیدگی به فرجام‌خواهی به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ارسال شد که این شعبه رأی صادره را تأیید و فرجام‌خواهی متهم را رد کرد.

در ادامه، پرونده برای طی مراحل اجرای حکم به دادگستری مازندران بازگشت و پس از ارسال درخواست استیذان به دفتر رئیس قوه قضائیه، اکنون اجرای حکم در انتظار تأیید نهایی قرار دارد.