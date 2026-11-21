معاون اجتماعی پلیس آگاهی با هشدار درباره افزایش سرقت زیورآلات، از ترفند سارقان با خودروهای مسافربر شخصی خبر داد.

سرهنگ محمد شریفی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم خواستار هوشیاری حداکثری شهروندان در مواجهه با انواع سرقت‌های زیورآلات شد و اظهار داشت: سارقان امروزه با شناسایی دقیق سوژه‌ها، از فرصت «نمایش بی‌رویه طلا و زیورآلات» و حتی تلفن همراه در اماکن عمومی استفاده می‌کنند.

شریفی با اشاره به افزایش سرقت از خانم‌ها، افراد کهنسال و کودکان در مکان‌هایی نظیر پارک‌ها، بازارها، مراسمات و تجمعات عمومی، هشدار داد: استفاده از زیورآلات بسیار تابلو و گران‌قیمت در محیط‌های شلوغ، توجه مجرمین را به‌شدت جلب می‌کند. والدین باید به‌شدت مراقب کودکان خود باشند و افراد کهنسال نباید در برابر قاپ‌زن‌ها بی‌دفاع و تنها رها شوند.

خطر خودروهای مسافربر شخصی

وی با اشاره به حوادث اخیر، گفت: سارقان با استفاده از عناوین مسافربر، افراد (به‌ویژه خانم‌ها) را سوار کرده و با تهدید به چاقو یا اعمال خشونت‌آمیز، آنها را به نقاط دورافتاده می‌برند تا از آنها سرقت کنند. تأکید می‌شود از سوار شدن به خودروهای مشکوک و بدون مشخصات رسمی، اکیداً خودداری

شود.

معاون اجتماعی پلیس آگاهی بااشاره به مصادیق این نوع سرقته بیان داشت: معمولاً این خودروها به‌صورت دونفره و سه‌نفره اقدام می‌نمایند و با پرکردن ردیف صندلی جلوی خودرو با اشیاء و یا شخص، فرد قربانی را به صندلی عقب هدایت می‌کنند که نفر سوم سارقین در آنجا قرار داشته و اقدام شوم خود را عملی می‌کند. شریفی با استناد به تأکیدات، پیگیری‌ها و دستورات مستقیم فرمانده فراجا مبنی بر برخورد قاطع با جرم سرقت از زیورآلات و لوازم شخصی بانوان، خاطرنشان کرد: این هشدارها بر پایه تحلیل‌های دقیق امنیتی و برای حفظ آرامش خانواده‌ها صادر شده است. ما در پلیس آگاهی تمام توان خود را برای پیشگیری از این آسیب‌ها به کار گرفته‌ایم، اما هوشیاری شهروندان، ضلع دیگر امنیت است.