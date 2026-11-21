فرمانده کل انتظامی با گرامیداشت هفته بسیج، گفت: همراهی و همکاری بسیجیان با پلیس و مجموعه انتظامی کشور چه در خدمت‌رسانی به مردم و چه در کمک به حفظ نظم و امنیت عمومی، سابقه‌ای دیرینه

دارد.

به گزارش ایرنا، سردار احمدرضا رادان در پیامی ضمن تبریک فرا رسیدن هفته بسیج اظهار داشت: هفته بسیج فرصتی است تا از بسیجیانی که در طول این سال‌ها برای خدمت به مردم پیش‌قدم بوده‌اند، قدردانی کنیم.

رادان با اشاره به سابقه همکاری بسیج و مجموعه انتظامی کشور افزود: همراهی بسیجیان با مجموعه انتظامی کشور، چه در خدمت‌رسانی به مردم و چه در کمک به حفظ نظم و امنیت عمومی، سابقه‌ای دیرینه دارد، آنچه امروز شاهد آن هستیم، تقویت همکاری‌ای است که از سال‌های گذشته شکل گرفته و در شرایط کنونی، با ارتباط نزدیک‌تر و هماهنگی بیشتر دنبال می‌شود. وی با تأکید بر استمرار این همکاری ادامه داد: همکاری بسیج و فراجا محدود به شرایط جنگی امروز نیست و در آینده کمافی‌السابق با قوت هرچه بیشتر ادامه خواهد یافت.

فرمانده کل فراجا ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای بسیج، به ویژه رهبر شهید که خود مصداق بارز بسیجی مخلص بودند، از تلاش‌های شبانه‌روزی بسیجیان کشور، قدردانی کرد.