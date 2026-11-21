طرح تورم صفر در تهران از مهرماه با

۱۲ قلم کالای اساسی آغاز شد و از اول آذر رب و پنیر نیز به فهرست این کالاها اضافه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، شهرداری تهران قیمت 12 قلم از کالاهای اساسی را تا پایان سال در برخی میادین میوه‌وتره‌بار و برخی فروشگاه‌های شهروند ثابت نگه می‌دارد. براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، از امروز رب گوجه‌فرنگی و پنیر نیز به کالاهای مشمول طرح تورم صفر اضافه می‌شوند.

شهرداری تهران از دو ماه پیش‌ طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی را با ۱۲ قلم کالا، از جمله عدس، نخود، لوبیا، روغن، شکر، گوشت منجمد، سویا، خرما، ماکارونی و... آغاز کرد و از اول آذر تعداد کالاهای مشمول این طرح به ۱۴ قلم می‌رسد.

شهرداری تهران تمامی انبارهای خود را از کالاهای اساسی موردنیاز تأمین کرده است تا قیمت‌ها را تا فروردین سال ۱۴۰۶ ثابت نگه دارد. علیرضا زاکانی شهردار تهران می‌گوید که علاوه بر تثبیت قیمت‌ها، قیمت برخی کالاها را نیز کاهش دادیم و حتی ۵۰ درصد از حاشیه سود فروش در فروشگاه‌های شهروند را کم کردیم.