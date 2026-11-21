شهردار تهران از نوسازی بیش از ۱۲ هزار دستگاه تاکسی و برقی‌سازی بیش از دو هزار تاکسی در پایتخت خبر داد و گفت: انتقال ترمینال‌های جنوب و غرب تهران به منطقه ۱۸ نیز در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

به گزارش سایت شهر، علیرضا زاکانی در مراسم اختتامیه رویداد «ایران پیشرو» به تشریح برنامه‌های مدیریت شهری برای توسعه زیرساخت‌ها و ترسیم آینده پایتخت، پرداخت.

افزایش طول خطوط مترو به ۳۱۲ کیلومتر

زاکانی در ادامه در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل عمومی و افزود: در ابتدای دوره مدیریت شهری، تهران ۲۶۹ کیلومتر خط مترو با ۱۴۱ ایستگاه داشت، اما امروز طول خطوط به ۳۱۲ کیلومتر و تعداد ایستگاه‌ها به ۱۶۳ ایستگاه رسیده است. وی ادامه داد: پنج قرارداد بزرگ در حوزه مترو منعقد شده که براساس آنها ۲۰۵ کیلومتر خط جدید و توسعه ایستگاه‌ها تا سقف ۳۰۵ ایستگاه در برنامه قرار گرفته است. ارزش این قراردادها حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

شهردار تهران با اشاره به آخرین وضعیت اجرای خطوط جدید مترو گفت: عملیات خط ۹ هفته آینده آغاز خواهد شد، در خط ۱۰ نزدیک به سه کیلومتر تونل حفاری شده و برای خطوط ۸ و ۱۱ نیز تجهیز کارگاه انجام شده است. زاکانی همچنین از برنامه توسعه ناوگان مترو خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته دو رام قطار ۱۴ واگنه تولیدشده و بازسازی‌شده در داخل وارد خطوط شد. همچنین برای تولید ۷۰ دستگاه واگن قرارداد منعقد کرده‌ایم و برای تولید ۱۱۳ دستگاه نیز همکاری مشترکی با مجموعه مبنا، جهاد دانشگاهی، بخش خصوصی و واگن‌سازی آغاز شده است.

به گفته وی، قرارداد تولید ۱۷۰ دستگاه واگن با طرف چینی نیز منعقد شده که تاکنون ۱۴ دستگاه از آن تولید شده است.

نوسازی ۸۳ درصدی ناوگان اتوبوسرانی تهران

شهردار تهران با اشاره به وضعیت اتوبوسرانی پایتخت گفت: در ابتدای دوره مدیریت شهری ۸۶۰ دستگاه اتوبوس در چرخه خدمت‌رسانی قرار داشت، اما امروز با اقدامات انجام‌شده، ۸۳ درصد نوسازی ناوگان صورت گرفته و نزدیک به سه هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس در شهر فعال هستند.

زاکانی از راه‌اندازی خط تولید اتوبوس دوکابین در مجموعه واگن‌سازی تهران طی سال جاری خبر داد و افزود: امکانات لازم برای این موضوع فراهم شده و تولید آن آغاز خواهد شد.

نوسازی ۱۲ هزار تاکسی

وی با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای نوسازی و برقی‌سازی ناوگان تاکسیرانی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۲ هزار دستگاه تاکسی نوسازی و بیش از دو هزار دستگاه تاکسی برقی شده است. این روند با سرعت ادامه دارد و با شرکت‌های معتبر قراردادهایی منعقد می‌کنیم تا نوسازی و برقی‌سازی ناوگان تاکسیرانی به بهترین شکل دنبال شود.

انتقال ترمینال‌های جنوب و غرب

شهردار تهران همچنین از برنامه انتقال ترمینال‌های جنوب و غرب تهران به محدوده هاب لجستیکی منطقه ۱۸ خبر داد و گفت: ترمینال جنوب و ترمینال غرب تهران قرار است به کنار این بارانداز منتقل شوند. همان‌طور که در شرق تهران یک ترمینال جامع ایجاد کرده‌ایم، در غرب و جنوب‌غرب تهران نیز یک ترمینال جامع خواهیم داشت.

زاکانی افزود: در این چارچوب، ترمینال غرب می‌تواند به یک منطقه اداری و مرکز اداری جدید برای تهران تبدیل شود. با انتقال ترمینال‌های جنوب و غرب به کنار هاب لجستیکی بزرگ تهران، منطقه ۱۸ در آینده چهره و کارکرد جدیدی پیدا خواهد کرد.

احداث سه مجموعه ورزشی بزرگ‌مقیاس در تهران

وی همچنین از برنامه احداث سه مجموعه ورزشی بزرگ‌مقیاس در پایتخت خبر داد و بیان داشت: این ورزشگاه‌ها با ظرفیتی بین ۴۰ تا ۶۰ هزار نفر طراحی می‌شوند و در مناطق ۱۸، ۱۵ و ۴ جانمایی شده‌اند.