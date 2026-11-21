اعلام اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتسال

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان 21 بازیکن را به اردوی جدید تیم ملی فوتسال فرا خواند.

با نظر وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال، 21 بازیکن به اردوی آماده‌سازی این تیم دعوت شدند تا تمرینات خود را از روز ششم آذرماه در مرکز ملی فوتبال پیگیری کنند.

باقر محمدی، مهدی رستمی‌ها، عباس علیپور، سینا پرکاس، حسین طیبی، سعید احمدعباسی، حسین سبزی، امیرحسین غلامی، علیرضا روحانی، محمدحسین بازیار، سالار آقاپور، مهدی مهدی‌خانی، امیرحسین داودی، امیرحسین تاجیک، مسعود یوسف، امیرحسین دهقانی، علی اکرمی، سجاد یوسف‌خواه، محمدجواد سنگ‌تراشان، بهداد شیخ‌احمدی و رضا ابراهیمی نفرات دعوت‌شده به این اردو هستند.

صعود ساحلی‌بازان ایران به مرحله حذفی جام ملت‌ها

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی پُرگل مقابل ویتنام صعود خود به مرحله حذفی جام ملت‌های 2026 را قطعی کرد.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های 2026 تایلند از ساعت 13:30 دیروز به مصاف ویتنام رفت. شاگردان علی نادری در پایان این دیدار با نتیجه 10 بر 2 به پیروزی رسیدند.

محمد معصومی‌زاده (2گل)، موحد محمدپور، محمدعلی مختاری، مهدی شیرمحمدی، سعید پیرامون، داوود شکری (3 گل)، علی میرشکاری 10 گل ایران را را به ثمر رساندند. ساحلی‌بازان کشورمان در بازی نخست خود هم افغانستان را با نتیجه 9 بر 2 شکست داده بودند و با پیروزی دیروز خود مقابل ویتنام 6 امتیازی شدند و صعودشان را به مرحله بعد قطعی کردند. پیش از دیدار ایران و ویتنام، لبنان هم با نتیجه 5 بر صفر افغانستان را شکست داد تا این تیم هم 6 امتیازی شود و صعودش را قطعی کرده باشد.

تیم فوتبال ساحلی کشورمان در سومین دیدار خود فردا (دوشنبه) از ساعت 10:30 به مصاف لبنان خواهد رفت تا تکلیف تیم‌های اول و دوم گروه B مشخص شود. شاگردان علی نادری در‌صورتی که به‌عنوان تیم اول صعودشان را قطعی کنند در مرحله بعد به مصاف تیم دوم گروه C خواهد رفت. در این گروه عمان، امارات و عربستان شانس صعود دارند.