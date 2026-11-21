تکلیف حسن یزدانی هنوز برای شرکت در لیگ برتر کشتی آزاد قطعی نشده است.

در‌حالی که پیش از این شایعاتی درباره حضور حسن یزدانی در لیگ برتر و تیم بانک شهر به‌گوش می‌رسید، حالا اعلام شده احتمالاً او نمی‌خواهد در لیگ کشتی بگیرد اما تکلیف نهائی تا این هفته معلوم می‌شود. حسن یزدانی سال گذشته برای اولین بار در وزن ۹۷ کیلوگرم در تیم استقلال به لیگ برتر آمد و در فینال هم کشتی گرفت اما به‌نظر می‌رسد شرایط جسمانی اجازه نمی‌دهد این کشتی‌گیر امسال به روی تشک برود. البته یکی از مربیان بانک شهر در این‌ باره به فارس گفت که حضور حسن یزدانی در لیگ و این تیم تا این هفته مشخص می‌شود اما قطعاً بانک شهر ترکیب خود را برای فینال رو نخواهد کرد. یزدانی امسال در رقابت‌های جهانی که به میزبانی قزاقستان برگزار شد، مدال برنز وزن ۹۷ کیلوگرم را کسب کرد.