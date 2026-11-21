کومیته تیمی مردان و کاتای تیمی زنان ایران از رسیدن به فینال جام‌جهانی بازماندند.

در دومین روز جام‌ جهانی کاراته در‌ هانگژو چین، دیدارهای نیمه‌نهائی کاتا زنان و کومیته مردان برگزار شد. در نیمه‌نهائی کاتای تیمی بانوان، با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی، زینب‌السادات حسینی و زهرا رضایی، حرفی مقابل مصر برای گفتن نداشت و با قبول شکست از رسیدن به فینال بازماند. تیم ایران امروز در رده‌بندی برای رسیدن به مدال برنز با چین دیدار می‌کند.

در کومیته تیمی مردان، شاگردان سجاد گنج‌زاده برابر ترکیه صف‌آرایی کردند و با قبول شکست دو بر یک از رسیدن به فینال بازمانده تا آنها نیز فردا برای کسب مدال برنز با روسیه رقابت می‌کنند. دیروز همچنین تیم کومیته بانوان از صعود به مرحله حذفی بازماند تا یک روز پیش از برگزاری رقابت‌های فینال و رده‌بندی مشخص شود که کاراته ایران در این دوره از بازی‌ها مدال طلا و نقره نخواهد داشت.