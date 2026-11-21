ثبت‌نام از نامزدهای ریاست فدراسیون شمشیربازی از شنبه گذشته آغاز شده اما تاکنون هیچ فردی برای حضور در انتخابات این فدراسیون اعلام آمادگی نکرده است.

فرآیند ثبت‌‌نام از نامزدهای ریاست فدراسیون شمشیربازی از روز ۲۳ آبان آغاز شده و بر‌اساس زمان‌‌بندی اعلام‌شده، تا ۴ آذر ادامه خواهد داشت؛ با این حال با گذشت چند روز از آغاز این فرآیند، هنوز هیچ فردی برای حضور در انتخابات و رقابت بر سر کرسی ریاست این فدراسیون ثبت‌‌نام نکرده است. این در‌حالی است که دوره ۴ساله ریاست علیرضا پورسلمان در فدراسیون شمشیربازی ۲۶ بهمن‌ماه به پایان می‌‌رسد و باتوجه به زمان باقی‌مانده تا پایان مهلت ثبت‌‌نام، باید دید در روزهای آینده چه افرادی برای حضور در این انتخابات اقدام خواهند کرد.

در حال حاضر پورسلمان ریاست فدراسیون شمشیربازی را برعهده ‌دارد و هنوز مشخص نیست آیا او برای ادامه حضور در این جایگاه وارد رقابت انتخاباتی خواهد شد یا چهره‌های دیگری برای تصدی این مسئولیت اعلام آمادگی می‌کنند.