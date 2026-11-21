*تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان با پیروزی مقابل تیم تلوگوبلک‌هاوکس هند به فینال لیگ آسیای مرکزی صعود کرد. شاگردان بهروز عطایی در این دیدار با نتیجه سه بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۱ حریف خود را شکست دادند و راهی فینال شدند. فینال این رقابت‌ها امروز برگزار می‌شود و تیم فولاد به‌ مصاف برنده دیدار ژتیسو با بنگلور تورپیدوز می‌رود. تیم قهرمان سهمیه حضور در لیگ قهرمانان مردان آسیا را کسب می‌کند.

*مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره برگزاری بازی دوستانه برای تیم ملی فوتبال گفت: آقای قلعه‌نویی نظرش این است که دو بازی خوب برنامه‌ریزی کنیم. من در همین یکی دو روز گذشته تماس داشتم تا بتوانیم 2 بازی خوب برای فیفا‌دی عید آماده کنیم که ان‌شاءالله این اتفاق

هم می‌افتد.

*تیم فوتبال استقلال تهران که فردا(دوشنبه) می‌بایست در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا به مصاف تیم العین امارات برود عصر دیروز از فرودگاه مهرآباد با پرواز اختصاصی راهی امارات شد. مصطفی متدین مدیرعامل باشگاه استقلال با حضور در فرودگاه مهرآباد، ضمن بدرقه اعضای تیم استقلال، برای آنها در مصاف با العین آرزوی موفقیت کرد. همچنین جلسه‌ای بین متدین و سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال هم پیش از پرواز برگزار شد و طرفین درخصوص وضعیت استقلال به گفت‌وگو و بیان نکات مدنظرشان پرداختند. بختیاری‌زاده چند روز پیش از هدایت تیم استقلال تهران استعفا داده بود که باشگاه با آن مخالفت کرد.

*تیم ملی پاراتکواندوی ایران در ادامه رقابت‌های قهرمانی جهان در موجو کره جنوبی، با درخشش مریم عبدالله‌پور در وزن ۵۷- کیلوگرم و امیرمحمد حقیقت‌شناس در وزن ۷۰- کیلوگرم، دو مدال طلای دیگر کسب کرد. هر دو نماینده ایران پس از عبور از رقبای خود در مراحل مختلف، در دیدارهای فینال به پیروزی رسیدند و روی سکوی قهرمانی ایستادند. پیش از این نیز آیلار جامی یک مدال طلا و زهرا رحیمی یک مدال نقره به دست آورده بودند تا مجموع مدال‌های تیم ایران در این رقابت‌ها به سه طلا و یک نقره برسد.