اتفاقات یک باشگاه لیگ برتری فوتبال ایران و ابهامات مدیریتی آن در نوع خود کم نظیر است، به شکلی که کسی از پشت‌پرده عزل و نصب‌های این مجموعه اطلاعی ندارد، اما اوج این اتفاقات امروز رخ داد؛

جایی‌که در بین نفرات جدید هیئت‌مدیره این مجموعه فردی دیده می‌شود که سابقه دلالی‌اش در فوتبال ایران مشعشع است. فرد یاد‌شده به‌عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره و سخنگوی آن معرفی شده است تا ورود جریان دلالی به بدنه مدیریتی برخی باشگاه‌ها آشکار شود.

پیش از این شاهد ورود این جریانات خطرناک به‌صورت مخفیانه به بدنه مدیریتی برخی باشگاه‌ها در نقش مشاور مدیرعامل یا مشاور اعضای هیئت‌مدیره بوده‌ایم، اما اینکه عده‌ای بی‌محابا از افراد پیشانی‌سفید آن‌هم به‌صورت رسمی رونمایی کنند دیگر پذیرفتنی نیست و باید گفت چشم آنهائی که باید به این ماجرا‌ها ورود کنند و خود را به خواب زده‌اند روشن.

در این میان، سکوت نهاد‌های نظارتی نیز عجیب است. اینکه بسیاری از مدیران و چهره‌های موجه فوتبال ایران هیچ راهی به بدنه باشگاه‌ها نمی‌یابند، اما افرادی که به دلالی از نوع مخرب آن شهرت دارند به آسانی پست می‌گیرند و قرار است کشتی بحران‌زده باشگاهی پرطرفدار را از گل درآورند نشان از ولنگاری در فوتبال ایران دارد! درباره فعالیت‌های این جریانات مخرب، گفتنی بسیار است، اما با مشاهده چنین آمد‌ و‌ رفت‌هایی متأسفانه باید به شکل‌گیری اراده برای اصلاحات مورد انتظار دلسوزان فوتبال ایران در این حوزه به‌شدت ناامید شد.