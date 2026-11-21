سرویس ورزشی-

ملی‌پوش کشتی آزاد گفت:‌ امیدوارم دبیر در فدراسیون کشتی بماند، او برای ما فقط رئیس فدراسیون نیست بلکه مثل یک پدر کنارمان بوده و همیشه از نظر فنی، انگیزشی و حتی مسائل شخصی و مالی پیگیر شرایط ماست.

در شرایطی که زمزمه حضور علیرضا دبیر در انتخابات کمیته ملی المپیک به‌گوش می‌رسد، صدای مخالفت اهالی کشتی با رفتن دبیر از فدراسیون بلندتر از قبل شده است. روز جمعه پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در گفت‌و‌گویی با برنامه ورزش و مردم اظهار داشت: حدود دو ماه پیش درخواست‌هایی از علیرضا دبیر برای حضور در کمیته ملی المپیک مطرح شد. یک روز مربیان و ملی‌پوشان من را به اتاقی دعوت کردند و گفتند این خبر را شنیده‌اند و نگران هستند و از من خواستند دبیر را از این تصمیم منصرف کنم. واقعیت این است که علیرضا دبیر هیچ رغبتی برای این‌ کار ندارد، هرچند پیشنهادها و توصیه‌های زیادی به او می‌شود.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با اشاره به اهمیت دو سال آینده برای کشتی ایران گفت: سال آینده مسابقات قهرمانی جهان در لاس‌وگاس را داریم که رقابت‌های کسب سهمیه المپیک است و سال بسیار سختی برای کشتی خواهد بود. پس از آن نیز المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را پیشِ رو داریم. به‌نظر من حضور علیرضا دبیر در این مقطع برای کشتی بسیار تأثیرگذار است. تاریخ هم نشان داده که بخش مهمی از بار مدال‌آوری کاروان ورزش ایران را کشتی آزاد و فرنگی به دوش می‌کشند.

اعتقاد شخصی من این است که بهتر است دبیر تا پایان المپیک ۲۰۲۸ در کشتی بماند و این مسیر را به سرانجام برساند. بعد از آن اگر قرار باشد اتفاق دیگری بیفتد، ایرادی ندارد. البته من در جایگاهی نیستم که درباره مدیریت کلان ورزش کشور تصمیم‌گیری کنم و این صرفاً نظر شخصی من است.

زارع: کشتی به مدیری مثل دبیر نیاز دارد

پیش از درستکار هم، امیرحسین زارع بهترین سنگین‌وزن کشتی آزاد جهان نیز مخالفتش را با رفتن دبیر ابراز نمود. او در صحبت‌هایی عنوان داشت: با‌توجه به اینکه مسابقات جهانی سال آینده و بازی‌های المپیک در آمریکا برگزار می‌شود و نگاه همه مردم به کشتی است، به‌نظرم تصمیم مدیران کشور برای حضور علیرضا دبیر در کمیته ملی المپیک در شرایط فعلی درست نیست؛ چراکه اکنون زمان مناسبی برای این جابه‌جایی نیست. قطعاًً علیرضا دبیر شایستگی حضور در جایگاه‌های بالاتر را دارد، اما در مقطع کنونی حضور او در کنار کشتی ضرورت بیشتری دارد. تا زمان المپیک باید آرامش ذهنی کشتی‌گیران حفظ شود تا با تمرکز کامل برای موفقیت تلاش کنند و کشتی ایران بتواند در لس‌آنجلس به نتیجه‌ای تاریخی دست پیدا کند.

احمدی: امیدوارم دبیر سال‌ها در کشتی بماند

پیام احمدی دارنده ۲ مدال نقره کشتی فرنگی قهرمانی جهان هم در این‌ باره گفت: امیدوارم دبیر سال‌های سال در کشتی بماند. او همیشه مثل یک پدر با ما رفتار می‌کند، نصیحت‌های پدرانه دارد و در شرایط مختلف به ما انگیزه می‌دهد. این رفتار و توجه برای ما بسیار ارزشمند است و باعث می‌شود با انگیزه و روحیه بیشتری مسیر قهرمانی را ادامه بدهیم. یکی از موضوعاتی که برای ما اهمیت زیادی دارد، پیگیری مسائل مالی کشتی‌گیران از سوی رئیس فدراسیون کشتی است. او همیشه پیگیر وضعیت قهرمانان است و اجازه نمی‌دهد مشکلات مالی و مسائل خارج از تشک، ذهن ورزشکار را از تمرین و مسابقه دور کند. این حمایت‌ها را از نزدیک دیده‌ایم و قدردان زحمات او هستیم.

وی با اشاره به امکانات مجموعه فدراسیون کشتی گفت: امروز به واسطه تلاش‌های دبیر، ما صاحب بزرگ‌ترین کمپ‌ ورزشی جهان هستیم و امکاناتی در اختیار کشتی‌گیران قرار گرفته که نقش مهمی در آماده‌سازی تیم‌های ملی دارد. به‌نظرم کشتی ایران با حضور و مدیریت او توانسته از بسیاری از رشته‌های ورزشی دیگر فاصله بگیرد و جایگاه متفاوتی از نظر امکانات، شرایط آماده‌سازی و افتخارآفرینی پیدا کند. امیدوارم دبیر سال‌های زیادی در کشتی بماند و به کارش ادامه دهد. البته توانایی و تجربه او به‌گونه‌ای است که می‌تواند در سطح کل ورزش کشور هم خدمت کند، اما ما کشتی‌گیران دوست داریم همچنان در کنارمان باشد و مسیر پیشرفت کشتی را ادامه دهد. حضور او برای ما دلگرمی و انگیزه بزرگی است و امیدوارم این همکاری سال‌ها ادامه داشته باشد.

عموزاد: امیدوارم دبیر در کشتی بماند

دیروز هم رحمان عموزاد در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت: امیدوارم دبیر در فدراسیون کشتی بماند. او برای ما فقط رئیس فدراسیون نیست؛ مثل یک پدر کنارمان بوده و همیشه از نظر فنی، انگیزشی و حتی مسائل شخصی و مالی پیگیر شرایط ماست. بارها در شرایط مختلف با صحبت‌ها و نصیحت‌های پدرانه به ما انگیزه داده و از نزدیک در کنارمان بوده است. من شخصاً این حمایت‌ها را تجربه کرده‌ام و برایم بسیار ارزشمند است. امروز امکاناتی که در کشتی ایران فراهم شده، قابل مقایسه با گذشته نیست. ما صاحب یک کمپ ورزشی بسیار بزرگ و مجهز هستیم و شرایط مناسبی برای تمرین و آماده‌سازی تیم‌های ملی فراهم شده است. این زیرساخت‌ها حاصل تلاش‌هایی است که در سال‌های اخیر انجام شده و نقش مهمی در موفقیت کشتی‌گیران دارد. عموزاد با اشاره به اهمیت کشتی در موفقیت کاروان ایران در بازی‌های المپیک لس‌آنجلس گفت: امیدوارم مسئولان رده‌بالای کشور که به‌دنبال موفقیت ورزش ایران در المپیک لس‌آنجلس هستند، به این موضوع توجه داشته باشند که کشتی بیشترین سهم را در مدال‌آوری ایران در ادوار المپیک داشته است. به همین دلیل نباید اجازه داد با جدایی علیرضا دبیر، کشتی وارد حاشیه شود. در فاصله باقی‌مانده تا المپیک، آرامش و ثبات برای کشتی اهمیت زیادی دارد و همه باید کمک کنیم تمرکز مجموعه روی آماده‌سازی و کسب نتیجه باشد.