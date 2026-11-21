شهید مدافع حرم بهزاد سیفی، متولد شهریور 1356 شهرستان رستم در استان فارس بود. در 15 سالگی به خدمت سپاه در آمد. وی از نیروهای «تیپ 56 یونس» سروستان بود که به یگان‌های «مدافع حرمِ آل الله(صلوات‌الله علیهم)» در «عراق» پیوست و به تاریخ 26 آبان 1394 شمسی در نبردهای «بیجی» علیه مزدوران سعودی و سرسپردگان اسلام آمریکایی بال در بال ملائک گشود. پیکر پاک این شهید با حضور باشکوه مردم در روستای پرین از توابع شهرستان رستم به خاک سپرده شد. مادر شهید بهزاد سیفی درباره وی می‌گفت: بهزاد خیلی کم در روستا بود اما وقتی برای دید و بازدید می‌آمد همه جوانان روستا را جمع می‌کرد و به انجام دادن کارهای فرهنگی در روستا تشویق می‌کرد و با بچه‌های روستا در زمین خاکی والیبال بازی می‌کرد. والیبال ورزش مورد علاقه‌اش بود. او درباره شهادت فرزندش هم توضیح داد: محدوده‌ای که بهزاد می‌رفت چون خیلی خطرناک بود کمتر کسی از هم‌رزمانش به آن منطقه می‌رفتند. آن روز که با ماشین، نیروها را جهت پست دیده‌بانی جابه‌جا کرد؛ بعد از پیاده کردن نیرو، نیروهای داعشی ماشین بهزاد را به رگبار می‌بندد. هم‌رزمش می‌گوید: هنگامی که بهزاد شهید شد صدای داعشی‌ها را می‌شنیدیم که از بی‌سیم می‌گفتند: یکی از سرداران آنان را زدیم و زود برویم جسدش را برداریم و سرش را جدا کنیم. هم‌رزمان شهید بعد از شنیدن این صدا به دنبال پیکر شهید گشتند و در بین اجساد عراقی‌ها پیدایش کردند.