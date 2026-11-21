مقام مسئول شورای رقابت تاکید کرد: موضع شورا درباره حضور مدیریتی کروز در ایران‌خودرو نسبت به قبل تغییری نکرده و همچنان معتقدیم این مورد مصداق رویه ضد رقابتی است.

یک مقام مسئول شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر، درباره موضع این شورا در قبال افزایش سهم مدیریتی کروز در ایران‌خودرو اظهار داشت: شورای رقابت پیش‌تر حضور شرکت کروز در ترکیب مدیریتی ایران‌خودرو را مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده بود و موضع این شورا در قبال رای صادرشده تغییری نکرده است.

وی با اشاره به سوابق رسیدگی به این پرونده توضیح داد که رای شورای رقابت در نقد حضور مدیریتی کروز در ایران‌خودرو در هیئت تجدیدنظر نیز تایید شده بود اما دیوان عدالت اداری در ادامه این رای را ابطال کرد.

این عضو مطلع شورای رقابت با اشاره به موضوع واگذاری ۲۰ درصد سهام سپهر کیش ایرانیان به بهمن‌موتور تاکید کرد: نگرانی‌ها درباره افزایش نفوذ مدیریتی کروز در ایران‌خودرو و تشدید تمرکز اقتصادی بار دیگر مطرح است.

وی همچنین درباره اختیارات قانونی شورای رقابت در رسیدگی به چنین موضوعاتی توضیح داد: شورای رقابت اختیار رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی را دارد و می‌تواند به ابتکار اعضا یا براساس شکایت اشخاص ذی‌نفع، موضوع را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف، دستور توقف رویه ضدرقابتی را صادر کند. بر اساس این گزارش، موضوع واگذاری ۲۰ درصد سهام شرکت سپهر کیش ایرانیان از محل تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو به بهمن‌موتور، با ارزش نازل ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در روزهای اخیر به یکی از پرونده‌های بحث‌برانگیز صنعت خودرو تبدیل شده است.