مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف از ایجاد کمپ اقامتی در مجاورت پتروپالایش دهلران و تغییر الگوی کاری کارکنان به شیفت‌های ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت با هدف کاهش تردد در جاده‌های حادثه‌خیز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ «مهدی عبوری» مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف از تغییر الگوی شیفت کاری کارکنان و ایجاد کمپ اقامتی در مجاورت مجتمع پتروشیمی پس از حادثه اخیر خبر داد.

وی افزود: با اجرای این برنامه، رفت‌وآمد روزانه کارکنان در جاده‌های حادثه‌خیز کاهش می‌یابد و امکانات رفاهی، ورزشی و اقامتی استاندارد برای نیروها فراهم می‌شود.

مهدی عبوری با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از حادثه اخیر اظهار کرد: از نخستین ساعات حادثه، رسیدگی به خانواده جان‌باختگان و مصدومان در اولویت قرار گرفت و برای هر خانواده، یکی از نیروهای مجموعه مسئول پیگیری امور و رفع مشکلات شد.

وی افزود: تأمین دارو، تسهیل رفت‌وآمد، اسکان خانواده‌ها و همراهی با مصدومان از جمله اقداماتی است که همچنان در حال انجام است.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف با اشاره به مشکلات رفت‌وآمد کارکنان گفت: پیش از این خوابگاهی در فاصله حدود ۳۵ کیلومتری مجتمع پتروشیمی در نظر گرفته شده بود، اما فاصله زیاد آن با محل کار باعث می‌شد برخی کارکنان ترجیح دهند به محل سکونت خود رفت‌وآمد کنند.

عبوری ادامه داد: برای رفع این مشکل، کمپ اقامتی در مجاورت پتروشیمی ایجاد شده و برنامه‌ریزی برای استقرار کارکنان در قالب شیفت‌های ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت انجام شده است.

وی تصریح کرد: قرار است امکانات استاندارد اقامتی، رفاهی، آسایشی و ورزشی در این کمپ فراهم شود تا کارکنان در مدت ۱۴ روز حضور در محل کار، از امکانات مناسب برخوردار باشند و پس از آن به خانواده‌های خود بازگردند.

عبوری با اشاره به بررسی علل وقوع حادثه گفت: همزمان با رسیدگی به خانواده‌ها، بررسی کارشناسی برای شناسایی دلایل حادثه و جلوگیری از تکرار آن آغاز شد.

وی افزود: قراردادهای مربوط به سرویس ایاب ‌و ذهاب، وضعیت ایمنی اتوبوس‌ها، مدارک بیمه‌ای و شرایط رانندگان مورد بازبینی قرار گرفته و گفت‌وگوهای مستقیمی نیز با رانندگان و کارگران انجام شده است.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف با تأکید بر ضرورت استفاده از نیروهای بومی متخصص گفت: حادثه اخیر ضرورت دقت بیشتر در انتخاب نیروها را نشان داد و از این پس با حساسیت بیشتری به‌کارگیری نیروهای بومی توانمند و متخصص در اولویت قرار می‌گیرد.

عبوری افزود: در ترکیب مدیریتی مجتمع نیز از نیروهایی استفاده شده که سابقه فعالیت طولانی در حوزه‌های مشابه دارند و با شرایط، مشکلات و اقتضائات محیط صنعتی منطقه آشنا هستند.