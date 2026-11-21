مسیر جایگزین پل شهید رئیسی (B1) که برای ایجاد دسترسی شهروندان احداث شده، دیروز در کرج به بهره‌برداری رسید.

به گزارش رسانه‌ها، پل B1 آزادراه شمالی کرج، ۱۳ فروردین ماه امسال مورد اصابت 9 موشک آمریکایی – صهیونیستی قرار گرفت و اگر چه کار بازسازی آن آغاز شده اما برای ایجاد دسترسی شهروندان، یک کنارگذر محلی به عنوان مسیر جایگزین احداث شده است. این مسیر جایگزین دیروز افتتاح شد.

هوشنگ بازوند؛ مدیرعامل شرکت توسعه زیرساخت‌های کشور، 30 شهریورماه امسال درباره بازسازی پل B1 گفت: جمع‌بندی ما، مشاوران و صاحبنظران این بود که بازسازی پل به صورت ترک تشریفات به همان پیمانکار قبلی واگذار شود.

او با بیان اینکه هزینه این پروژه 2700 میلیارد تومان برآورد شده است؛ افزود: به پیمانکار ابلاغ کرده‌ایم تا کارها را انجام دهد و ترک تشریفات در حال انجام است و پیمانکار عملا کار را شروع کرده است.

بازسازی مسیرها ادامه دارد

گفتنی است؛ دشمن آمریکایی – صهیونیستی، در طول جنگ 40 روزه و پس از آن، تلاش کرد با زدن پل‌های جاده‌ای و ریلی، سیستم حمل‌ونقل کشور را از کار بیندازد اما ترمیم 40 ساعته پل قطار و ایجاد مسیرهای جایگزین جاده‌ای، او را در تحقق اهداف شوم خود، ناکام گذاشت.

به عنوان مثال، تمامی کنار‌گذر پل‌هایی که در حمله در ۲۷ تیرماه آمریکا به هرمزگان آسیب دیده بود ظرف سه روز آسفالت شد و تردد روان در این محورها جریان یافت. همچنين، تونل شهید میرزایی نیز مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت که ساعتی بعد بازگشایی شد.

کار بازسازی پل‌های این مسیر نیز در تمامی نقاط آغاز شده و در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد. همچنین مسیر ریلی این استان، ترمیم شده است. همه این اقدامات با همت جهادی کارگران، کارکنان و مهندسان؛ صورت گرفته است.