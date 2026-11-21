سرویس اقتصادی-

گزارش‌های دولتی نشان می‌دهد؛ درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت برای سال جاری نه تنها محقق شده، بلکه اگر جلوتر نباشد؛ عقب‌تر از برنامه نیست و رکوردشکنی هم رخ داده است.

به گزارش کیهان، اخیرا دوباره بحث‌هایی درباره عدم فروش نفت و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، مطرح شده است. این اظهارات علاوه‌بر اینکه منطبق با واقعیت‌ها و آمارهای رسمی نیست، زمینه سوءاستفاده رسانه‌های معاند و دشمنان برای سیاه‌نمایی درباره ایران را نیز فراهم کرده است؛ حال آنکه بر اساس اظهارات رسمی مسئولان دولت، درآمدهای کشور نزدیک به پیش‌بینی‌های بودجه محقق شده است.

سیدعلی مدنی‌زاده؛ وزیر اقتصاد روز گذشته با اعلام رشد وصول درآمدهای مالیاتی تأکید کرد: با وجود فشارهای اقتصادی و تبلیغات آمریکا روند تامین درآمدهای مالیاتی کشور ادامه دارد؛ به‌طوری که درآمدهای مالیاتی در هشت ماهه امسال نسبت به هشت ماهه سال قبل 58 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به فشارها و تبلیغات گسترده آمریکا و وزیر خزانه‌داری این کشور برای تشویق مردم به نپرداختن مالیات افزود: میزان وصولی مالیات کشور در آبان‌ماه به حدود 300 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 70 درصدی داشته است.

وزیر اقتصاد افزود: علاوه‌بر تحقق و رشد درآمدهای مالیاتی، در چارچوب این طرح مؤدیان مالیاتی محل هزینه‌کرد مالیات خود را در پروژه‌های کشور مشخص کردند؛ به‌طوری که اعتبار مورد نیاز 2083 پروژه در سال جاری از محل مشارکت مردم فراهم شده است که بیش از 900 مدرسه نیز در میان این پروژه‌ها قرار دارد.

مدنی زاده ادامه داد: دولت در شرایط دشوار اقتصادی حمایت از کسب‌وکارها را نیز در دستور کار داشته و مالیات حدود 10 میلیون کسب‌وکار را مشابه سال گذشته صفر کرده است.

افزایش درآمد نفتی ایران

علاوه‌بر تحقق درآمدهای مالیاتی، درآمد نفتی وصول شده ایران هم از ابتدای سال تا مهرماه سال جاری به بیش از 17 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید. همچنین میزان درآمد نفتی وصول شده کشور تا شهریورماه، 16 میلیارد دلار بود که تحقق 110 درصدی این نوع درآمد دولت را نشان می‌دهد. همچنین به دلیل افزایش فروش نفت، میزان کسری بودجه دولت در مردادماه امسال، نسبت به تیر، حدود ۱۰ درصد کاهش یافته بود.

همچنین طبق اسناد، درآمد نفتی بودجه در چهارماهه نخست امسال، نه تنها به طور کامل محقق شد؛ بلکه دو درصد هم بیش از رقم پیش‌بینی شده بود. دولت، برای چهار ماهه اول امسال 89 هزار میلیارد تومان برای درآمد نفتی درنظر گرفته بود اما 91 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت ایران به بودجه تزریق شد. این رقم، دو هزار میلیارد تومان از مقدار پیش‌بینی شده بیشتر بود.

محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شهریورماه سال جاری گفت: «مجموع منابع حاصل از صادرات غیرنفتی و نفتی کشور تقریباً یک و نیم برابر کل نیاز ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی است؛ بنابراین از این جهت دچار مشکل نبوده‌ایم، نیستیم و نخواهیم بود.»

تحقق درآمدهای داخلی

همچنین گزارش‌ها از تحقق 80 درصدی درآمدهای داخلی دولت حکایت دارد. مرتضی زمانیان؛ معاون سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، شهریورماه سال جاری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه 1405 گفت: «نسبت به روندهای سال گذشته، بیش از 80 درصد درآمدهایی که از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی شده، محقق شده است.»

وی درباره وضعیت تأمین منابع بودجه و احتمال بروز کسری در منابع اظهار کرد: «با توجه به مجموعه اقدامات و پیشنهادهای مطرح‌شده، تصور نمی‌کنم در حوزه بودجه مسئله خیلی جدی وجود داشته باشد.»

مهدی موحدی‌بک‌نظر؛ سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در شهریورماه گفت: با وجود مشکلات و شرایط خاص اقتصادی، میزان وصول مالیات در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 55 درصد رشد داشته و از 512 هزار میلیارد تومان در پنج ماهه نخست سال گذشته به حدود 800 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که صدها شرکت از پرداخت مالیات معاف هستند که حدود 50 شرکت از آنها، درآمد بسیار بالا و دارایی‌های زیادی دارند و اگر دولت با حمایت از سازمان مالیاتی، باید نسبت به وصول مالیات از آنها اقدام کند، می‌تواند درآمدهای خود را بدون فشار به کسبه و حقوق‌بگیران، بیش از این افزایش دهد.

همزمان با افزایش قیمت و میزان فروش نفت ایران، دسترسی بانک مرکزی به دلار نفتی تسهیل شده و پیش‌بینی می‌شود بدون رفع محاصره آمریکا این روند تا دی ماه ادامه داشته باشد. همچنین وضعیت ذخایر کالاهای اساسی چه در بخش دولتی و چه خصوصی مطلوب است؛ به‌گونه‌ای که ۵۰ درصد بیش از ذخایر تکلیفی، ذخیره کالای اساسی داریم.

افزایش درآمدها، دست دولت را برای تقویت حمایت‌های معیشتی از جمله افزایش مبلغ کالابرگ بازتر کرده است؛ چرا که تحقق درآمدها اگر بیش از رقم بودجه نباشد؛ کمتر هم نیست.

پیشتر، رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر مطلوب بودن وضعیت ذخایر ارزی کشور گفته بود: «این ذخایر حتی تا مدت‌ها پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز پاسخگوی نیازهای ایران خواهد بود.» درآمدهای مالیاتی دولت هم نه تنها محقق شده، بلکه اگر جلوتر نباشد؛ عقب‌تر از برنامه نیست و رکوردشکنی هم رخ داده است.