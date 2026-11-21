معاون وزیر اقتصاد گفت: محدودیت‌های اعمال‌شده در مصرف نان صرفاً برای مصارف نامتعارف بوده که کمتر از یک درصد افراد را شامل می‌شود و ارتباطی با مصرف عمومی مردم ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرتضی زمانیان در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در جمع خبرنگاران در واکنش به انتشار گزارش‌هایی درباره اعمال محدودیت در توزیع آرد و گندم تصریح کرد: این گزارش‌ها که مدعی شده‌اند وزارت اقتصاد برای مصرف برخی از هم‌وطنان محدودیت ایجاد کرده، کاملاً خلاف واقع است و اساساً این وزارتخانه به‌صورت مستقل در موضوع توزیع آرد و گندم تصمیم‌گیر نیست؛ بلکه در دولت کارگروهی مسئول بررسی و تصمیم‌گیری درباره حوزه آرد، گندم و نان است و وزارت اقتصاد تنها یکی از اعضای این کارگروه محسوب می‌شود.

او با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده برای برخی مصارف غیرمتعارف گفت: این محدودیت‌ها صرفاً شامل افرادی می‌شود که مصارف آنها به‌طور قابل توجهی خارج از عرف و رویه معمول است؛ در شرایطی که مصرف روزمره آرد برای هر فرد حدود هفت تا هشت کیلوگرم در ماه برآورد می‌شود. مواردی وجود داشته که مصرف برخی افراد یا خانوارها به چند صد کیلوگرم یا حتی بیش از یک‌هزار کیلوگرم رسیده است.

معاون سیاست‌گذاری و راهبرد اقتصادی وزیر اقتصاد ادامه داد: از آنجا که نان کالایی یارانه‌ای است، استفاده از سهمیه مصرف شخصی برای مصارف تجاری می‌تواند مصداق سوءاستفاده از یارانه و قاچاق باشد. بنابراین، محدودیت‌های اعمال‌شده صرفاً برای چنین مواردی بوده و کمتر از یک درصد افراد را شامل می‌شود و ارتباطی با مصرف عمومی مردم ندارد.

نان سهمیه‌بندی نشده است

همچنین به گزارش ایسنا، حسین ظفری؛ سخنگوی شورای آرد و نان کشور در نشست خبری اظهارکرد: نان سهمیه‌بندی نشده و تغییر قیمتی در نان خبازی یارانه‌ای رخ نداده، همچنین کاهش سهمیه برای نانوایی‌ها نیز رخ نداده است‌.

او درباره شائبه سهمیه‌بندی نان در کشور توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول یک ماه، بیش از ۱۱ میلیون تراکنش در حوزه نان ثبت شده و حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار کد ملی در کشور اقدام به خریدهای نامتعارف کرده‌اند. فردی شناسایی شده که در طول یک ماه بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد مصرف کرده، میزانی که معادل سهم نان مصرفی 1500 نفر است.

سخنگوی شورای آرد و نان کشور ادامه داد: فرد دیگری طی ۱۰ ماه بیش از ۱۰ و نیم تن آرد مصرف کرده است. در موارد دیگری نیز افرادی شناسایی شده‌اند که با استفاده از ۱۰۰ و ۷۵ کارت بانکی مختلف اقدام به خرید نان کرده‌اند. در یکی از استان‌های مرکزی کشور، حدود ۹ درصد از کل آرد مصرفی استان در اختیار و مصرف مجموعه‌ای از افراد خاص قرار داشته است. چنین رفتارهایی موجب اختلال در نظام توزیع آرد و نان شده و در نهایت مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کند.

ظفری با اشاره به آغاز طرح مقابله با خرید نامتعارف نان در هفت استان کشور با توجه به آمار مذکور، افزود: افرادی که خرید نامتعارف داشتند را شناسایی کردیم. فقط این کد ملی‌های شناسایی شده خریدهای نامتعارف داشتند و کاری کردیم صرفه اقتصادی برایشان نداشته باشد. بقیه مردم یعنی بیش از ۹۰ میلیون مردم هر چقدر مورد نیازشان باشد مثل ماه‌ها و روزهای گذشته می‌توانند نان خرید کنند. لذا نان سهمیه‌بندی نشده است.

ساماندهی آرد روستایی و عشایری

سخنگوی شورای آرد و نان کشور تاکید کرد: کد ملی ۶۷ هزار نفر از این افراد که خرید بیش از ۱۰۰ کیلوگرم داشتند را به دستگاه قضا و به تعزیرات هر استان دادیم تا با آنها برخورد شود و باقی مردم تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند. نان سهمیه‌بندی نشده است. تغییر قیمت در نان خبازی یارانه‌ای و کاهش سهمیه برای نانوایی‌ها رخ نداده است.

ظفری در بخش دیگر سخنان خود درباره ساماندهی آرد روستایی و عشایری نیز گفت: تاکنون ۵۵ درصد آرد روستا و عشایر توزیع شده و کسی از روستاییان و عشایر نمانده که آرد خام روستایی دریافت نکرده‌ باشد. اگر کسی مشکلی در این طرح دارد، ما آن مشکل را بررسی می‌کنیم تا کمترین اثر را بر مصرف‌کننده واقعی داشته باشد.