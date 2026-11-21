سومین دوره جام رسانه امید با حضور حدود ۵۰۰ فعال رسانه‌ای، از جمله ۳۱۳ منتخب رسانه‌ای از ۳۱ استان کشور و نمایندگانی از حدود ۱۲ کشور، به‌صورت بین‌المللی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی کارآموزیان مسئول سازمان بسیج رسانه و روح‌الله رحمانی دبیر علمی و محتوایی رویداد جام رسانه امید، در گفت‌وگو با برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر، جزئیات سومین دوره این رویداد رسانه‌ای را تشریح کردند. سومین دوره جام رسانه امید با حضور حدود ۵۰۰ فعال رسانه‌ای، از جمله ۳۱۳ منتخب رسانه‌ای از ۳۱ استان کشور و نمایندگانی از حدود ۱۲ کشور، به‌صورت بین‌المللی برگزار می‌شود. این رویداد ۳۶ ساعته با محوریت تولید و انتشار محتوای امیدآفرین، روایت پیشرفت‌های ایران و انعکاس دستاوردهای کشور، از صبح یکشنبه در برج میلاد تهران آغاز و شامگاه دوشنبه به پایان می‌رسد. شرکت‌کنندگان در قالب گروه‌های رسانه‌ای، در حوزه‌های مختلف به تولید و انتشار محتوا می‌پردازند و عملکرد آن‌ها با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی پایش و ارزیابی خواهد شد. تولیدات رسانه‌ای دوره گذشته جام رسانه امید بیش از یک میلیارد بازدید را در سکوهای مختلف به ثبت رسانده است و برگزارکنندگان در این دوره به دنبال ثبت رکوردی جدید هستند. همچنین امکان مشارکت برخط فعالان رسانه‌ای از سراسر کشور در این رویداد فراهم شده و برای شرکت‌کنندگان و برگزیدگان نیز گواهی و جوایزی در نظر گرفته شده است.