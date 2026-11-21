کتاب «مسجد ترک‌ها» با قلمی طنزگونه جدیدترین اثر امیرحسین انبارداران است که توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.

این کتاب شامل 19 خاطره از روزهای حضور نویسنده در کسوت خادمی رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس در پایگاه صلواتی مسجد ترک‌ها در باختران (کرمانشاه) است. مسجد ترک‌ها، پایگاه صلواتی رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس در مناطق عملیاتی غرب کشور بود که به مدافعان وطن خدمات متنوع صلواتی از جمله اسکان و تغذیه ارائه می‌کرد.