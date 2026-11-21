رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» با هدف تقویت تئاتر زنان، روایت هویت ایرانی و اسلامی و بازنمایی نقش‌آفرینی زنان در مقاومت و مواجهه با بحران‌ها برگزار می‌شود.

مریم اردبیلی، رئیس رویداد «ایران‌دخت» و مشاور شهردار تهران، در نشستی رسانه‌ای با تأکید بر پیوند هم‌افزای «زنانگی» و «عاملیت» در الگوی زیست زن ایرانی و اسلامی اظهار داشت: هنر نمایش بستری مؤثر برای انتقال روایت‌های اصیل، هویتی و مقاومتی به نسل‌های آینده است. وی از در اختیار گذاشتن ۱۷۰ هکتار فضای ویژه بانوان و بوستان‌های شهری برای استمرار این حرکت خبر داد و افزود: زنان در بحران‌های اخیر نه در جایگاه قربانی، بلکه به‌عنوان عامل قدرتمند مواجهه و تداوم‌بخش حیات اجتماعی ظاهر شده‌اند.

مریم شعبانی، مدیر دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنرهای نمایشی سوره نیز با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب به‌عنوان نخستین حامی تئاتر بانوان، گفت: این رویداد در سه بخش صحنه‌ای، حرکتی و میدان با محوریت تاریخ ایران و اسلام، اسطوره‌ها و جنگ رمضان برگزار می‌شود و آثار برگزیده بخش میدان از ۳ تا ۹ آذرماه در میادین اجرا خواهند شد و برترین آثار نیز به جشنواره فجر راه می‌یابند. در ادامه این نشست، سید مرتضی روحانی، شهردار منطقه ۶ تهران، از خرید ۶ هزار متر زمین در پارک هنرمندان و ساخت ۴ بلک‌باکس جدید خبر داد که تا چهار ماه آینده به بهره‌برداری رسیده و حدود ۲ هزار صندلی به ظرفیت تئاتر پایتخت اضافه می‌کند.