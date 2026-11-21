مدیر شبکه تلویزیونی مستند سیما گفت: دهمین جشنواره تلویزیونی مستند در چهار بخش اصلی و یک بخش ویژه برگزار می‌شود.

حسین زارع زاده‌، مدیر شبکه تلویزیونی مستند رسانه ملی درخصوص برگزاری این دوره از جشنواره به خبرنگار کیهان گفت: شبکه مستند رسانه ملی، به‌منظور حمایت از فیلم‌های مستند و آثار خلاقانه، کشف استعدادهای نو و ترویج فرهنگ تماشای آثار مستند‌، دهمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند را با دعوت از فیلمسازان مستند‌، عکاسان و اهالی قلم از سراسر کشور برگزار می‌کند. وی افزود: دهمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند در ۴ بخش اصلی و یک بخش ویژه برگزار می‌شود، بخش‌های اصلی، شامل «فیلم مستند»‌، «مجموعه مستند»‌، «عکس مستند» و «مصادیق مستند» است و بخش ویژه این دوره از جشنواره، به «تولید ملی‌، ایستادگی در خط تولید» اختصاص دارد.‌

مدیر شبکه مستند سیما همچنين گفت: براساس فراخوان منتشر شده، شرکت‌کنندگان می‌بایست از ۲۷ آبان ماه تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵ آثار خود را به سایت جشنواره ارسال کنند. زارع زاده یادآور شد: در این دوره از جشنواره، برای نخستین بار در بخش «مصادیق مستند‌» نیز جشنواره پذیرای مستندنگاری، ناداستان و گزارش و مستندهای خبری اهالی قلم‌، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و همچنین گزارش‌های مستند مردمی از حضور حماسی مردم مبعوث در صحنه خواهد بود. وی اظهارداشت: بخش ویژه‌ای هم در دهمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند خواهیم داشت که با عنوان «تولید ملی، ایستادگی در خط تولید» طراحی شده که به روایت تلاش فعالان صنعت نفت و انرژی ایران از نخستین کشف نفت در مسجد سلیمان تا دوران دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان اختصاص دارد.