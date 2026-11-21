نشست خبری هفدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با اعلام تمدید مهلت ارسال آثار تا ۱۰ آذرماه و تشریح رویکردهای این دوره، با تأکید بر بازتاب تحولات اجتماعی و فرهنگی اخیر کشور در آثار سینمایی برگزار شد.

بیژن نوباوه، دبیر هفدهمین جشنواره فیلم عمار، در نشست خبری این رویداد که روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر کشور گفت: «فکر نمی‌کنم حتی یک ایرانی حاضر باشد بخشی از خاکش را به دشمن بدهد.» او همچنین با اشاره به ظرفیت هنری کشور، تأکید کرد که جشنواره عمار برای حضور هنرمندان محدودیت و دسته‌بندی خاصی قائل نیست و هر کسی که دغدغه خدمت به کشورش را دارد، می‌تواند در آن شرکت کند. نوباوه با انتقاد از نگاه «هنر برای هنر» اظهار کرد: ما هنر را «دویدن روح تعهد» می‌دانیم و برای تربیت فیلمساز نیز نباید به کشورهای دیگر وابسته باشیم. به گفته او، همزمان با جنگ چهل‌روزه بیش از دو هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. سعید خورشیدی، رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره نیز با اشاره به تحولات اجتماعی پس از جنگ، بر ضرورت بازتاب این تجربه‌ها در آثار هنری تأکید کرد و پدیده حضور مردم در خیابان‌ها را از عواملی دانست که برنامه‌های دشمن را ناکام گذاشت. او همچنین خواستار تولید آثاری شد که بتوانند تجربه‌های فکری و فرهنگی این دوره را به نسل‌های آینده منتقل کنند.

بر اساس اعلام دبیر اجرائی جشنواره، مهلت ارسال آثار به هفدهمین جشنواره فیلم عمار تا ۱۰ آذرماه تمدید شده و افتتاحیه آن در نیمه دوم دی‌ماه برگزار خواهد شد. همچنین بخش «ملت مبعوث» یکی از دو بخش فانوس‌دار این دوره است.