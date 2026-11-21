آنتونیو پاپالاردو، آهنگساز ایتالیایی و ژنرال بازنشسته نیروهای کارابینری، از تصمیم خود برای ساخت قطعه‌ای موسیقایی با الهام از تصویر نوه رهبر شهید ایران خبر داد؛ اثری که به گفته او قرار است احساسش نسبت به این کودک و جایگاه تاریخی رهبر شهید ایران را به مخاطبان سراسر جهان منتقل کند.

پاپالاردو که برای حضور در اجرای اثر خود با عنوان «پترس اِنی» توسط ارکستر سمفونیک تهران به ایران سفر کرده بود، درباره انگیزه ساخت این قطعه گفت که با دیدن تصویر نوه رهبر شهید ایران و چشمان این کودک، به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته و همان لحظه تصمیم به ساخت موسیقی برای او گرفته است. این آهنگساز پیش‌تر نیز با ساخت «سمفونی ایران» همبستگی خود را با مردم ایران ابراز کرده بود. او سفر اخیرش را فرصتی برای شناخت مستقیم جامعه ایران و انتقال تصویری متفاوت از زندگی مردم این کشور به افکار عمومی اروپا دانست و گفت برخلاف آنچه در برخی رسانه‌های اروپایی بازتاب پیدا می‌کند، مردم ایران زندگی روزمره خود را دنبال می‌کنند.

پاپالاردو همچنین با اشاره به مطالعه نسخه ایتالیایی کتاب «خون دلی که لعل شد»، از تأثیرپذیری خود از روایت زندگی و دشواری‌هایی که رهبر شهید ایران پشت سر گذاشته است، سخن گفت. او تأکید کرد که موسیقی می‌تواند زمینه‌ای برای نزدیکی ملت‌ها و انتقال پیام صلح باشد.