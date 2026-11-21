دکتر «مهدی گلشنی»، استاد ممتاز فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، چهره ماندگار فیزیک ایران و از پیشگامان فلسفه علم در کشور درگذشت.

دکتر مهدی گلشنی، استاد ممتاز فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، چهره ماندگار فیزیک ایران و دارنده نشان درجه یک دانش، درگذشت.

مرحوم دکتر گلشنی از چهره‌های برجسته علمی کشور در حوزه فیزیک و فلسفه علم بود که سال‌ها از عمر علمی خود را صرف تدریس، پژوهش و تربیت دانشجویان کرد.

به گزارش ایسنا، گلشنی متولد اول بهمن ۱۳۱۷ در اصفهان بود. وی تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان ادب اصفهان گذراند و در سال ۱۳۳۹ مدرک کارشناسی فیزیک را از دانشگاه تهران دریافت کرد.

وی برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال ۱۳۴۸ مدرک دکتری فیزیک با گرایش ذرات بنیادی را از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران، فعالیت دانشگاهی خود را در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد و در سال ۱۳۶۴ به مرتبه استادی ارتقاء یافت.

این استاد برجسته علاوه بر فعالیت در حوزه تخصصی فیزیک، در زمینه فلسفه علم، الهیات و مطالعات میان‌رشته‌ای علم و دین نیز پژوهش‌های گسترده‌ای داشت و از بنیان‌گذاران گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف به شمار می‌رفت.

گلشنی همچنین عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و در همایش چهره‌های ماندگار به عنوان چهره ماندگار عرصه فیزیک معرفی

شد.

از دیگر افتخارات علمی وی می‌توان به دریافت جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برای آثار تألیفی و پژوهشی اشاره کرد. او همچنین آثار متعددی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی در حوزه‌های فیزیک و فلسفه علم منتشر کرده است.