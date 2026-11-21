رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ویژگی‌های علمی، فرهنگی، هنری و ادبی رهبر شهید انقلاب، ایشان را رهبری بی‌نظیر در جهان توصیف کرد و گفت: امام شهید؛ هم قهرمان بود هم کتا‌بخوان‌ترین رهبر دنیا.

رویداد «از قهرمان بخوان»، به یاد رهبر شهید انقلاب، کتابخوان‌ترین رهبر دنیا و رونمایی از پوستر این ‌رویداد؛ پویش کتابخوانی خط امین 3، شامگاه روز جمعه 29 آبان در رواق کشوردوست برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین یکی از سخنرانان این‌ مراسم بود که گفت: صحبت ‌کردن راجع به یک ‌قهرمان که می‌ترسیم با تبیین ما حقش ادا نشود، سخت است؛ رهبری بزرگ که در دنیا شبیه ندارد. زمانی بود که یکی از رقابت‌ها بین رهبران دنیا، سطح اندیشه و موضوعات فکری‌شان بود. اما امروز این‌طور نیست. با این‌حال، ویژگی‌های علمی، فرهنگی و هنری رهبر ما را که رهبر جهان اسلام بود، در هیچ ‌جای دنیا نمی‌بینید. به همین‌دلیل حرف‌زدن از چنین ‌رهبری سخت است.

وی افزود: در تابلو و عنوان این ‌برنامه، دو عنوان هست؛ یکی قهرمان و دیگری کتابخوان‌ترین رهبر دنیا. قهرمانی ایشان در مبارزات پیش از انقلاب و مبارزه‌شان با طاغوت دیده شده است؛ همچنین در فصل تثبیت جمهوری اسلامی ایران که با وجود شرارت‌ها و ناامن‌سازی‌های دو ابرقدرت شرق و غرب انجام شد. دو ابرقدرت مورد اشاره هر تلاشی کردند که نگذارند جمهوری اسلامی شکل بگیرد تا مبادا جهان دوقطبی‌شان، سه‌قطبی شود. آن‌ها گفتند ما اسلام سیاسی را تضعیف کردیم اما این ‌انقلاب، چهره اسلام سیاسی را بروز و به مردم دنیا نشان می‌دهد.

رئیس سازمان بسیج در ادامه گفت: درباره قهرمانی رهبر شهید، فصل مستقلی وجود دارد که جنگ 8 ساله ایران و رژیم بعث است. فصل‌های دیگر این‌ قهرمانی را می‌توان در دفاع ایشان از مقاومت در منطقه، در جنگ‌های 33 روزه، 22 روزه، 11 روزه، 53 روزه و طوفان‌الاقصی مشاهده کرد؛ بعدتر هم که جلو آمدیم، در جنگ 12 روزه و مقابله با کودتای آمریکایی دی‌ماه 1404. این ‌قهرمان در آخرین سخنرانی‌اش هم شهادت خود و مبعوث‌شدن ملت ایران را پیش‌بینی کرد. چون فرمود اگر اتفاقی رخ دهد، ملت ایران مبعوث می‌شود و مبارزه را ادامه می‌دهد.

طائب گفت: رهبر قهرمان، ملت قهرمان دارد. ایشان این ‌ملت قهرمان را تربیت کرد. چنین‌ ملتی وقتی رهبرش شهید شده، به میدان می‌آید و میدان‌داری می‌کند. فکر می‌کنید این‌ ملت تربیت‌شده چه‌ کسی بودند؟ درباره عنوان کتاب‌خوان‌ترین رهبر دنیا هم نیاز به توضیح نیست چون بحث مطالعه و اهمیت آن در رفتار و سلوک ایشان بسیار مشخص و پررنگ بود. شهادت ایشان مقدمه‌ای برای بعثت مردم در خیابان و پیروزی بر استعمارگران سلطه‌گر در دنیا بود و نتیجه و ثمربخشی آن را به زودی شاهد خواهیم بود.

به گزارش تسنیم، در پایان این ‌برنامه از پوستر رویداد «از قهرمان بخوان» پویش کتابخوانی خط امین 3 رونمایی به عمل آمد.