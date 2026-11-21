فرمانده ‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اعتراف دبیرکل ناتو درباره انجام ۵ هزار پرواز از سوی کشورهای عضو این پیمان، با اقتدار تأکید کرد: اتفاقاتی که برای دشمنان ما رخ می‌دهد، تازه ابتدای کار است و ذلت و زبونی بی‌اندازه آنها را خواهیم

دید.

سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده‌ کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه بازدید از شهر موشکی نیروی هوافضا با اشاره به اظهارات دبیرکل ناتو درباره انجام ۵ هزار پرواز از سوی کشورهای عضو این پیمان اظهار کرد: شما دیدید که دبیرکل ناتو گفت ما ۵ هزار پرواز از همه کشورهای ناتو داشتیم؛ تازه این عددی است که به آن اعتراف کرده‌اند و همه آنها حضور

داشتند.

وی با اشاره به آیه «کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ» با اقتدار تأکید کرد: به اذن خدا، اتفاقاتی که برای دشمنان ما می‌افتد، تازه ابتدای کار است. ذلت و زبونی بی‌اندازه آنها را خواهید دید و خواهیم دید که به فضل الهی، حق بر باطل پیروز خواهد شد.

به گزارش فارس، فرمانده ‌کل سپاه با اشاره به آیه «لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ» افزود: خداوند اراده فرموده است که حق را محقق و باطل را از بین

ببرد.

فرمانده هوافضای سپاه: میدان در اختیار ما است صحنه نبرد را ما تعیین می‌کنیم

سردار سرتیپ سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ما در همه ساحات ماموریتی خود آماده اجرای فرامین فرمانده معظم کل قوا و فرماندهی سپاه

هستیم. وی افزود: توانمندی‌های هوافضا در حدفاصل میان دو جنگ افزایش یافته و شگفتانه‌ها و محصولات کارآمدی از جنس مرعوب‌کننده و بازدارنده و منحصربه‌فرد در این سازمان شکل گرفته است.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه تاکید کرد: مطمئن هستیم به برکت ایثار، ازخودگذشتگی و مجاهدت رزمندگان، میدان در اختیار ما است و صحنه نبرد را ما تعیین می‌کنیم. حتما در اعمال قدرت و مقابله با تهدیدات، هیچ درنگی وجود نخواهد داشت.

رونمایی از پرتابگر جدید دو موشکی

نیروی هوافضای سپاه

با حضور سرلشکر وحیدی در شهر موشکی سپاه، از پرتابگر جدید دو موشکی نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد. سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز در این بازدید حضور داشت.

به گزارش دفاع‌پرس، در جریان این بازدید، از پرتابگر جدید دو موشکی نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد و سطح آمادگی‌های رزمی و طرح‌های عملیاتی نیروی هوافضای سپاه برای واکنش به هرگونه تهدید با محوریت فرمان فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر «پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی» مورد بررسی قرار گرفت.