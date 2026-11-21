رئیس‌جمهور بر اهمیت نقش سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در شکست اهداف دشمن در جنگ اخیر تأکید کرد و گفت: در جنگی نابرابر و ناعادلانه قرار داریم و گروهی قلدر، ستمگر و زورگو قصد داشتند که کشور ما را ساقط کنند، اما سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و بازاریان اقتصاد را به‌گونه‌ای مدیریت کردند که دشمن ناامید

شد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور صبح روز شنبه

30 آبان در همایش سالانه بازار سرمایه، بر اهمیت نقش سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در شکست اهداف دشمن در جنگ اخیر تأکید کرد و گفت: در جنگی نابرابر و ناعادلانه قرار داریم و گروهی قلدر، ستمگر و زورگو قصد داشتند که کشور ما را ساقط کنند، اما مردم نگذاشتند، نیروهای امنیتی و نظامی ما با قدرت پاسخ دادند و شما سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و بازاریان نیز اقتصاد را به‌گونه‌ای مدیریت کردید که دشمن ناامید شد.

رئیس‌جمهور با اشاره به هدف دشمنان از تحمیل جنگ اخیر و تشدید فشارها و تحریم‌ها تصریح کرد: دشمن انتظار داشت در کشور قحطی ایجاد شود و بازار با کمبود کالا مواجه شود و براساس اصول همه این اتفاقات باید ما را با قحطی مواجه می‌کرد، و یا مشکلاتی در بازار به وجود می‌آمد، اما چنین اتفاقی نیفتاد و چرخ تولید همچنان در حال چرخش است.

پزشکیان با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی در این برهه حساس و تاریخی کشور خاطر نشان کرد: در جنگی خاموشی قرار داریم که بسیار سخت‌تر از جنگی است که در آن موشک پرتاب می‌شود و تخریب صورت می‌گیرد؛ جنگی اقتصادی است که شما تلاشگران عرصه اقتصاد با آن سروکار دارید و جنگ ساده‌ای نیز نیست.

رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش‌های فعالان اقتصادی برای حفظ جریان تولید و تأمین نیازهای بازار گفت: اینکه عده‌ای می‌گویند همه چیز خوب است، بله خوب است اما با تلاش و زحمات و کوشش شما این مهم محقق شده است.

پزشکیان در ادامه تأمین پایدار انرژی مورد نیاز بخش تولید را از اولویت‌های دولت دانست و گفت: در حال تلاش و برنامه‌ریزی هستیم تا تأمین برق، گاز و سایر انرژی‌های مورد نیاز تولید در فصل زمستان با کمترین اختلال مواجه شود. با توجه به ناترازی‌های موجود و احتمال تشدید محدودیت‌ها در ماه‌های پیش‌رو، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌ها برای مدیریت شرایط و جلوگیری از بروز مشکلات در حال پیگیری است.

ضرورت اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری

و ایجاد تعادل میان تولید و بازار

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به چالش‌های سیاست قیمت‌گذاری در اقتصاد کشور اظهار داشت: قیمت‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که هم تولیدکننده بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و هم بازار از شرایط غیرمنطقی و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها مصون بماند. اگر محصولی را که تولید می‌شود، با قیمت غیرواقعی و به‌صورت دستوری عرضه کنیم، ممکن است تولیدکننده انگیزه خود را از دست بدهد و اساساً تولید متوقف شود.

پزشکیان تصریح کرد: نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت محصولی را با قیمتی تولید و عرضه کند، در حالی که هزینه‌های تولید و شرایط اقتصادی امکان چنین کاری را فراهم نمی‌کند. در مقابل، آزاد گذاشتن کامل بازار نیز به این معنا نیست که تولیدکننده یا عرضه‌کننده بتواند هر قیمتی را که خواست تعیین کند و محصول را با قیمت‌های غیرمنطقی به فروش برساند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار و ایجاد تعادل میان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان افزود: باید حاشیه سود معقولی برای تولیدکننده در نظر گرفته شود تا تولید استمرار یابد، اما در عین حال سازوکارهایی وجود داشته باشد که مانع افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها و سوءاستفاده از شرایط بازار

شود.

پزشکیان با اشاره به رویکرد دولت در زمینه کاهش مداخلات دستوری در قیمت‌گذاری گفت: تلاش ما این است که قیمت‌گذاری دستوری انجام ندهیم و در چارچوب قوانین و سیاست‌های مصوب، زمینه فعالیت اقتصادی را فراهم کنیم؛ اما این رویکرد به معنای رها کردن بازار و بی‌تفاوتی نسبت به قیمت‌ها نیست. مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها نیز از موضوعاتی است که باید به‌درستی دنبال شود.

ارتقای بهره‌وری و شایسته‌سالاری

شرط عبور از مشکلات اقتصادی است

پزشکیان در جمع‌بندی محورهای مورد توجه دولت در تعامل با فعالان اقتصادی، با تأکید بر ضرورت همکاری و همدلی برای عبور از فشارهای اقتصادی و جنگ نابرابر، اظهار داشت: دولت با تمام توان آماده همکاری با فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است تا بتوانیم در برابر فشارها و تهاجمات موجود ایستادگی کنیم و بر مشکلات کشور غلبه داشته باشیم.

رئیس‌جمهور افزود: برای عبور از این شرایط، باید زمینه حضور افراد کارآفرین، کاردان، متخصص، عالم و صادق در مسئولیت‌ها فراهم شود و افرادی که توانایی و مهارت بیشتری دارند، متناسب با شایستگی‌های خود در جایگاه‌های بالاتر قرار گیرند. ارتقای افراد نباید صرفاً بر اساس ارتباطات و روابط صورت گیرد، بلکه باید بر پایه ارزیابی توانایی‌ها، تجربه، مهارت و عملکرد آنان باشد.

پزشکیان با اشاره به اهمیت ارزیابی عملکرد مدیران در انتخاب و انتصاب مسئولان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در آموزه‌های حضرت علی(ع) نیز بر آزمودن افراد و ارزیابی عملکرد آنان تأکید شده است، مسئولیت‌ها باید بر اساس توانایی و شایستگی واگذار شود. هر فردی که توانایی اداره یک بنگاه اقتصادی را دارد، باید فرصت مدیریت داشته باشد و اگر فردی از عهده اداره مجموعه برنمی‌آید، باید جای خود را به فرد توانمندتر بدهد. رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت بهره‌وری در کنار سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی گفت: سرمایه یکی از عوامل رشد و توسعه است، اما بهره‌وری نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. ما هم در اداره دولت از نظر بهره‌وری با مشکلاتی مواجه هستیم و هم در بخش تولید و صنعت نیازمند ارتقای بهره‌وری هستیم. اگر بتوانیم با همکاری و همراهی فعالان اقتصادی، این مسائل را اصلاح کنیم، قادر خواهیم بود بخش قابل توجهی از مشکلات کشور را مدیریت و حل کنیم.