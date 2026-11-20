رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن می‌کوشد امید را به ناامیدی، اعتماد را به بی‌اعتمادی و امنیت را به ناامنی تبدیل کند.

حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در آیین پیشگامان رهایی خطاب به دانشجویان حاضر گفت: سلام مقام معظم رهبری را به شما دانشجویان می‌رسانم.

وی در ادامه بیان کرد: پیشرفت یعنی تهدیدزدایی و هم کارآمدسازی. اگر در برابر تهدیدها بایستیم اما نظام حکمرانی کارآمد نباشد، نمی‌توانیم بگوییم پیشرفت کرده‌ایم. تهدیدها امروز فقط سخت نیستند؛ تهدید نرم، نیمه‌سخت، هوشمند و هیبریدی هم وجود دارد و باید متناسب با هرکدام پاسخ طراحی شود.

رئیس سازمان بسیج عنوان کرد: در ادبیات قدرت، از اجبار و اکراه تا مجذوب‌سازی و شبکه‌سازی مطرح است و بعد هم مفاهیمی مثل قدرت و تهدید هیبریدی وارد ادبیات امنیتی شده است. کارآمدی یعنی هدف‌گذاری قوی داشته باشیم، راهبرد درست بنویسیم، ظرفیت‌های کشور را دقیق بشناسیم و این ظرفیت‌ها را به هم متصل کنیم.

طائب خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها بر نقش جوانان تأکید کرده‌اند؛ اگر از درون دچار ضعف شویم، دشمن دوباره امیدوار می‌شود و تصور می‌کند روندها منفی شده است. سرمایه اجتماعی بر مؤلفه‌هایی مثل امید، اعتماد، رضایت، امنیت و کارآمدی استوار است.

وی اظهار داشت: تلاش دشمن این است امید را به ناامیدی، اعتماد را به بی‌اعتمادی، رضایت را به نارضایتی و امنیت را به ناامنی تبدیل کند. امنیت فقط عینی نیست؛ امنیت ذهنی هم اهمیت دارد و دشمن روی هر دو بُعد کار می‌کند.

رئیس سازمان بسیج خطاب به دانشجویان گفت: اگر خودتان را مسئول و حکمران بدانید، می‌توانید در تنظیم آینده کشور نقش داشته باشید؛ اولین گام این است که مخاطب را درست بشناسید و متناسب با علایق و سلایق او برنامه‌ریزی کنید. نباید منتظر بمانیم دیگران سراغ ما بیایند؛ باید آموزش تعامل و ارتباط‌گیری بدهیم و خودمان برای ارتباط گرفتن پیش‌قدم شویم.

طائب عنوان کرد: شروع کار با دعوا نیست؛ اول باید ارتباط مسالمت‌آمیز شکل بگیرد و بعد از مسیر گفت‌وگو و «جدال احسن» وارد تبیین شویم. بعد از مسئله‌یابی باید شبکه‌سازی کنیم؛ اگر مسئله در حوزه بینشی و سیاسی است باید شبکه تبیین و جهاد تبیین راه بیندازیم.

وی بیان کرد: هر مجموعه‌ای که برای پیشرفت کشور و حرکت به سمت تعالی فعالیت می‌کند، باید مورد حمایت قرار بگیرد؛ نباید به جای هم‌افزایی، وارد رقابت‌های بی‌فایده شویم. در حوزه‌های علمی، نخبگانی، تعلیم و تربیت و مهارت باید شبکه‌های تخصصی شکل بگیرد تا هر مسئله توسط همان ظرفیت تخصصی دنبال شود.

رئیس سازمان بسیج گفت: دانشجویان هر دانشکده می‌توانند متناسب با حوزه خود وارد حل مسئله شوند؛ مثلاً دانشجویان حقوق می‌توانند مسائل حقوقی و قضائی کشور را بررسی و پیگیری کنند. هدف این است که ظرفیت‌های تخصصی کشور به جای پراکندگی، حول حل مسائل واقعی مردم و کشور کنار هم قرار بگیرند.

به گزارش تسنیم، طائب اظهار داشت: پایگاه بسیج باید فراگیر باشد و بتواند با همه دانشجویان به نوعی ارتباط برقرار کند؛ مسئول پایگاه بسیج باید بتواند در جمعی که از نظر رفتاری و فکری با آن اختلاف دارد حاضر شود، گفت‌وگو کند و ارتباط بگیرد. هدف از این ارتباط، حرکت به سمت تعالی است؛ نه اینکه برای جذب مخاطب، خودمان از مبانی و ارزش‌هایمان فاصله بگیریم. قرار ما این است که دیگران را به بندگی خدا دعوت کنیم، نه اینکه برای شبیه شدن به مخاطب، از اصول خودمان تنزل کنیم.