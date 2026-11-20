سرویس سیاسی-

تحلیلگر صهیونیست با اذعان به پیروزی ایران در تحولات اخیر منطقه، تأکید کرد که نابودی قدرت هسته‌ای ایران حتی با قدرت نظامی غیرممکن است.

در دویست و شصت و ششمین روز از جنگ، اذعان تحلیلگران صهیونیست به ناتوانی نظامی در برابر ایران، افشای هزینه‌های سرسام‌آور جنگ برای واشنگتن، پیامدهای اقتصادی در اروپا و پناه‌گرفتن مقامات آمریکایی در پایگاه‌های نظامی، ابعاد تازه‌ای از بن‌بست راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی را آشکار کرده است.

آوی اشکنازی، تحلیلگر مسائل نظامی روزنامه عبری «معاریو»، در یادداشتی تحلیلی با اذعان به پیروزی ایران در تحولات اخیر منطقه، تصریح کرد که در حال حاضر تنها یک برنده در این کارزار وجود دارد و آن نه اسرائیل است و نه آمریکا، بلکه ایران است؛ واقعیتی که به گفته او، همه بازیگران باید آن را درک کرده و محاسبات خود را بر اساس آن بازتنظیم کنند.

اشکنازی با اشاره به توان راهبردی تهران نوشت: «ایرانی‌ها استاد شطرنج هستند و می‌دانند چگونه حرکات حریف خود را بخوانند؛ همان کاری که در دو بازی گذشته با رئیس‌جمهور آمریکا انجام دادند. آن‌ها معادله تنگه هرمز را طراحی کردند، قیمت بنزین را تحت تأثیر قرار دادند، حزب جمهوری‌خواه در آمریکا را دچار فروپاشی کردند، رئیس‌جمهور آمریکا را در انجام وظایفش ناتوان ساختند و تمام اعضای کابینه او را به پناهگاه‌هایی در داخل پایگاه‌های نظامی آمریکا فرستادند.»

این تحلیلگر صهیونیست با تأکید بر ناکارآمدی گزینه نظامی علیه زیرساخت‌های هسته‌ای ایران افزود: «حتی اگر اسرائیل و آمریکا به دور سوم، چهارم و پنجم حملات متوسل شوند، شکست دادن ایران با حملات هوایی و نابود کردن برنامه هسته‌ای مدفون در اعماق زمین با بمباران هوایی غیرممکن است. می‌توان آن را تحت فشار قرار داد یا سرعتش را کم کرد، اما این تمام کاری است که از دست نیروی نظامی

برمی‌آید.»

صورت‌حساب تجاوزگری آمریکا علیه ایران

به ۴۸ میلیارد دلار رسید

در جبهه مالی جنگ، ابعاد هزینه‌های تحمیل‌شده بر اقتصاد و بودجه نظامی آمریکا بیش از پیش نمایان شده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، «آرتور میلر» نامزد تصدی سمت دستیار وزیر نیروی دریایی آمریکا در امور مدیریت مالی، در جلسه تأیید صلاحیت خود در کمیته نیروهای مسلح سنا اعلام کرد که جنگ انتخابی دولت دونالد ترامپ علیه ایران از زمان آغاز در اواخر فوریه تاکنون، حدود ۴۸.۳ میلیارد دلار هزینه در برداشته است.

میلر در پاسخ به پرسش‌های سناتور ریچارد بلومنتال توضیح داد که این رقم صرفاً شامل هزینه مهمات، جایگزینی تجهیزات و هزینه‌های عملیاتی است و خسارت‌های سنگین واردشده به پایگاه‌ها، سامانه‌های راداری و پدافندی آمریکا در خاورمیانه و هزینه بازسازی آن‌ها را در بر نمی‌گیرد.

علاوه بر هزینه‌های مستقیم نظامی، اعمال قوانین کنترل عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز توسط ایران در پاسخ به نقض حاکمیت ملی خود، به جهش بی‌سابقه قیمت سوخت، کمبود کود کشاورزی و افزایش شدید هزینه‌های خانوار در سراسر جهان منجر شد. این فشارهای معیشتی در داخل آمریکا نیز به شکست تاریخی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و واگذاری اکثریت سنا و مجلس نمایندگان به دموکرات‌ها از سوم ژانویه انجامید. با وجود اذعان مقامات کاخ سفید به نقش نارضایتی‌های اقتصادی ناشی از جنگ در این شکست، واشنگتن همچنان نشانه‌ای از تغییر رویکرد و تنش‌زدایی بروز نداده است.

رؤیای صدراعظم آلمان درباره ایران و هرمز

در سطح دیپلماتیک، اظهارات مقامات اروپایی نیز بازتاب‌دهنده نگرانی‌های عمیق از تداوم بحران در تنگه هرمز است. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در مواضعی همسو با واشنگتن و تل‌آویو، ضمن حمایت از اقدامات نظامی صورت‌گرفته علیه ایران، ابراز امیدواری کرد که تهران در آینده نزدیک تمامی فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند و تنگه هرمز بازگشایی شود.

صدراعظم آلمان همچنین با اشاره به رایزنی‌های خود با امیر قطر، نقش دوحه را به‌عنوان میانجی برای پایان دادن به تنش‌ها در خاورمیانه محوری توصیف کرد و از برنامه برلین برای تقویت همکاری‌های دفاعی، امنیتی و اقتصادی با قطر خبر داد.

آتلانتیک: ترامپ مقابل ایران کدام را برمی‌دارد: موشک یا پنیر سوئیسی؟

در همین حال، نشریه آمریکایی «آتلانتیک» در تحلیلی به بررسی بن‌بست راهبردی کاخ سفید پرداخته و نوشته است که واشنگتن با اتکا به محاصره دریایی و تحریم‌ها تصور می‌کرد اهرم فشار را در اختیار دارد، اما تهران با رصد نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر در آمریکا، اکنون از موضع قدرتمندتری برخوردار است.

در این گزارش به نقل از «تریتا پارسی»، از بنیان‌گذاران مؤسسه کوئینسی، آمده است که سناریوی کنونی به دلیل هزینه‌های فزاینده، بیش از حد بی‌ثبات، خطرناک و پرهزینه است و نمی‌تواند تداوم یابد. پارسی یکی از سناریوهای محتمل پیش روی دولت آمریکا را «راه‌حل پنیر سوئیسی» توصیف می‌کند؛ الگویی که در آن واشنگتن بدون دستیابی به توافق رسمی، به‌تدریج و به‌صورت پنهانی از شدت درگیری و اجرای عملی تحریم‌ها و محاصره می‌کاهد، در حالی که آن‌ها را روی کاغذ حفظ می‌کند.

بر اساس این تحلیل، چنین راهبردی که مملو از راه‌های گریز برای دور زدن تحریم‌ها خواهد بود، به آمریکا اجازه می‌دهد شناورهای جنگی خود را از منطقه خارج کند، عبور نفت‌کش‌ها از تنگه هرمز به‌تدریج از سر گرفته شود و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز برای مصون ماندن از حملات تلافی‌جویانه، ترتیبات امنیتی مستقلی را با تهران مذاکره کنند تا در نهایت نوعی «تعادل جدید» در منطقه شکل گیرد.

پیامد جنگ علیه ایران؛

شرکت لوفت‌هانزا یک هزار نفر را اخراج می‌کند

تبعات اقتصادی جنگ ایران به‌سرعت به بخش حمل‌ونقل هوایی اروپا نیز سرایت کرده است. شرکت هواپیمایی «لوفت‌هانزا»، پرچمدار صنعت هوانوردی آلمان، در نامه‌ای به کارکنان خود اعلام کرد که به دلیل وخامت اوضاع مالی، قصد دارد یک هزار موقعیت شغلی تمام‌وقت (حدود ۲.۵ درصد از کل نیروی کار ۴۰ هزار نفری خود) را در فرودگاه‌های فرانکفورت و مونیخ حذف کند.

در این نامه تصریح شده است که «لوفت‌هانزا» در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی به‌طور میانگین ماهانه ۲۰ میلیون یورو زیان داده و جنگ در خاورمیانه، هزینه‌های گزاف سوخت و ۹ روز اعتصاب کارکنان، روند بازسازی مالی این شرکت را متوقف کرده است. برآوردها نشان می‌دهد هزینه سوخت سالانه گروه لوفت‌هانزا در سال جاری به دلیل تبعات جنگ علیه ایران، ۲ میلیارد یورو بیش از سال ۲۰۲۵ خواهد بود؛ فشاری که حتی سودآوری بخش پروازهای تجاری و فرست‌کلاس سایر شرکت‌های زیرمجموعه این گروه (مانند خطوط هوایی اتریش، سوئیس و بروکسل) را تحت‌الشعاع قرار داده است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا:

همچنان در یک پایگاه نظامی زندگی می‌کنم!

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز در گفت‌وگو با شبکه «سی‌ان‌بی‌سی» تأیید کرد که به دلیل تهدیدهای امنیتی همچنان ناچار به سکونت در یک پایگاه نظامی است.

بسنت با انتقاد شدید از روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به دلیل انتشار تصویری از خانه شخصی‌اش همراه با داده‌های موقعیت جغرافیایی، مدعی شد که از این شرایط هراسی ندارد و حضورش در پایگاه نظامی را نشانه‌ای از تحت فشار بودن ایران دانست.

وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه مواضع خود مدعی شد که تهران هیچ محموله نفتی شناوری برای فروش در آب‌ها ندارد و بیشترین میزان نفت خام از زمان آغاز درگیری‌ها از تنگه هرمز عبور کرده است. وی همچنین ادعا کرد که واشنگتن، مسکو و پکن بر سر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز اشتراک نظر دارند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیامدهای اقتصادی جنگ، محبوبیت شخص دونالد ترامپ و رضایت عمومی از عملکرد دولت آمریکا را به پایین‌ترین سطح خود رسانده است.