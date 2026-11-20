رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، این حادثه را سندی آشکار از جنایت آمریکا علیه کودکان دانست و تأکید کرد: چنین اقدامی به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

سرلشکر علی عبدالهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جریان بازدید از مدرسه و گلزار شهدای شجره طیبه میناب، با اشاره به ابعاد این حادثه اظهار کرد: آنچه در این مدرسه اتفاق افتاده، در واقع سند جنایت آمریکایی‌هاست؛ جنایتی که نمونه‌های متعددی از آن در کارنامه اقدامات آمریکا وجود دارد.

وی با اشاره به تناقض میان شعارهای آزادی‌خواهانه آمریکا و اقدامات این کشور افزود: آمریکایی‌ها همواره از آزادی‌خواهی سخن می‌گویند، اما در عمل توجهی به مفاهیم انسانی و آزادی ندارند و حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، نمونه‌ای عینی از این رویکرد است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه هدف قرار گرفتن کودکان یک مدرسه ابتدائی اقدامی غیرقابل قبول است، تصریح کرد: این حادثه جنایتی وحشتناک علیه کودکان شهر میناب

بود و به هیچ وجه نمی‌توان چنین اقدامی را توجیه کرد یا آن را قابل قبول دانست.وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها با اطلاع کامل از موقعیت این مدرسه و حضور دانش‌آموزان در ساعت حمله مرتکب این جنایت شدند و به‌طور قطع خون پاک این کودکان دامن تروریست‌های آمریکایی صهیونی را خواهد گرفت. به گزارش مهر، سرلشکر عبدالهی در ادامه بازدید از مدرسه و گلزار شهدای شجره طیبه، بر اهمیت ثبت و مستندسازی ابعاد این حادثه تأکید کرد.