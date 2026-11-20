سخنگوی وزارت امور خارجه اتهامات آمریکا را تکرار الگویی قدیمی برای ترساندن افکار عمومی توصیف کرد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز پنجشنبه (28 آبان ماه) طی پیامی در واکنش به ادعای تازه مقام‌های آمریکایی درباره وجود نشانه‌هایی از توسعه سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک در ایران، این اتهام را تکرار الگویی قدیمی برای ترساندن افکار عمومی و زمینه‌سازی برای جنگ و تجاوز توصیف کرد. بقائی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مقام‌های آمریکایی پس از طرح آنچه او «دروغ بزرگ تهدید هسته‌ای ایران» خواند، اکنون مدعی شده‌اند نشانه‌هایی از تلاش ایران برای توسعه سلاح‌های شیمیایی یا بیولوژیک وجود دارد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به تغییر مداوم اتهام‌ها علیه تهران، تأکید کرد که به‌رغم تفاوت ظاهری این ادعاها، الگوی طرح آنها یکسان است و ظاهراً مقام‌های آمریکایی انتظار دارند افکار عمومی تجربه‌های گذشته را فراموش کرده باشد.

او برای توضیح این موضوع به حمله آمریکا به عراق در سال 2003 اشاره کرد؛ زمانی که کالین پاول، وزیر خارجه وقت آمریکا، در جلسه شورای امنیت سازمان ملل ویالی کوچک را به نمایش گذاشت تا ادعای واشنگتن درباره وجود تسلیحات کشتارجمعی در عراق را به تصویر بکشد. این نمایش بعدها به یکی از نمادهای ماندگار توجیهات نادرست دولت آمریکا برای جنگ عراق تبدیل شد.

بقائی یادآور شد که ادعاهای مربوط به وجود تسلیحات کشتارجمعی در عراق، برای تحریک افکار عمومی، ایجاد هراس و فراهم کردن زمینه حمله نظامی به این کشور به کار گرفته شد؛ جنگی که به گفته او، پیامدهای فاجعه‌بار آن نه‌تنها مردم عراق و منطقه، بلکه خود آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار داد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پایان با طرح این پرسش که آیا جهان از تجربه سال 2003 درس گرفته است یا نه، نسبت به تکرار آنچه «روایت‌های دروغین برای توجیه تجاوز» خواند، هشدار داد.