بانوان فاطمی، غیرتمند و انقلابی ایران اسلامی حاضر در میادین شهرهای کشور با ارسال نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب، با ایشان در مسیر تحقق «ایران هرچه قوی‌تر» تجدید عهد کردند.

به گزارش کیهان، در نامه‌ای که از طرف تمام بانوان فاطمی، غیرتمند و انقلابی ایران اسلامی حاضر در میادین شهرهای کشور، خطاب به حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتشار یافته؛ آمده است: «هر سال، در آستانه میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، مشتاقانه به دیدار رهبر شهیدمان می‌شتافتیم تا پای سخنان روشنگر ایشان بنشینیم و با شناختی عمیق‌تر از جایگاه و رسالت زن مسلمان ایرانی، افق‌های تازه‌ای برای حضور و نقش‌آفرینی خود بیابیم. امسال، در حالی به استقبال این ایام مبارک می‌رویم که داغ شهادت رهبر شهیدمان همچنان بر دل‌هایمان سنگینی می‌کند؛ اما این اندوه، عزم ما را برای ادامه مسیر و پاسداری از آرمان‌ها و اندیشه‌های ایشان استوارتر ساخته است. خود را متعهد می‌دانیم با پایبندی عملی به منظومه فکری ایشان درباره «الگوی سوم زن مسلمان ایرانی»، مسئولیت تاریخی خویش را دنبال کنیم.

امروز برآنیم تا صدای بانوان ایران اسلامی را از میدان‌های شهرهای کشور به محضر شما برسانیم؛ صدای زنانی که در بزنگاه‌های تاریخی، به‌ویژه در جریان جنگ تحمیلی سوم، با حضور مسئولانه در دفاع از حقیقت، خانواده و منافع ملی نقش‌آفرینی کردند. آنان نشان دادند زن مسلمان ایرانی هر جا دفاع از هویت، حقیقت و سرنوشت کشور ضرورت یابد، آگاهانه و مسئولانه در میدان حاضر می‌شود.

زن مسلمان ایرانی، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) را الگوی خویش قرار داده است؛ بانویی که در بندگی مظهر اخلاص، در خانواده الگویی متعالی از مادری و همسری و در عرصه اجتماعی و سیاسی، مدافع استوار حق و عدالت است. سیره آن حضرت، پیوند ناگسستنی بندگی، خانواده‌محوری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در هویت زن مؤمن ایرانی به تصویر می‌کشد.

انقلاب اسلامی ایران، به رهبری امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) و با تبیین‌های رهبر شهید انقلاب، با تثبیت «الگوی سوم زن»، افق تازه‌ای پیش روی زنان گشود؛ الگویی مبتنی بر ایمان، تقوا و مسئولیت‌پذیری اجتماعی که نه در الگوهای تحمیلی تمدن مادی می‌گنجد و نه به برداشت‌های منفعلانه از جایگاه زن محدود می‌شود. در این الگو، زن مسلمان ایرانی با حفظ هویت زنانه، حیا، نجابت و ارزش‌های الهی، در عرصه‌های ورزش، علم، فناوری، رسانه، فرهنگ، خانواده و سیاست نقش‌آفرینی می‌کند و با خودباوری در ساخت جامعه اسلامی سهیم می‌شود. همچنین در جبهه مقاومت و مبارزه با ظلم و استکبار، با زنان آزادی‌خواه و عدالت‌طلب جهان بر پایه عدالت، آزادی و کرامت انسانی پیوند برقرار می‌کند. ما بر این باوریم که تعالی الگوی سوم زن مسلمان ایرانی و حرکت بانوان در مسیر شکل‌گرفته همچنان در سایه رهبری داهیانه حضرتعالی پرقدرت ادامه می‌یابد.

امروز، ما زنان مسلمان ایرانی، در این مقطع حساس تاریخی، با تجدید عهد و پیمان، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسئولیت‌های پیش رو تأکید می‌کنیم و اعلام می‌داریم:

هم‌عهدیم، با آرمان‌های امام راحل، بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، که عزت، کرامت و هویت زن را در پرتو تعالیم اسلام معنا کرد و افق تازه‌ای برای نقش‌آفرینی زنان گشود.

هم‌عهدیم، با آرمان‌ها و اندیشه‌های رهبر شهیدمان، امام خامنه‌ای عزیز، که با تبیین جایگاه، شأن و حقوق زن مسلمان ایرانی، افق‌های تازه‌ای از مسئولیت و اثرگذاری را پیش روی جامعه زنان گشودند.

هم‌عهدیم، با رهبری و هدایت‌های حکیمانه امام خامنه‌ای رهبر عظیم‌الشأن ایران اسلامی و متعهد می‌شویم با تبعیت از رهنمودها و تدابیر ایشان، در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعتلای عزت و اقتدار ایران اسلامی، استوار و مسئولانه گام برداریم. هم‌عهدیم، با زنان شهیده ایران اسلامی که با ایثار و نثار جان خویش، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، غیرت، شجاعت و وفاداری به وطن و آرمان‌های انقلاب اسلامی آفریدند.

هم‌عهدیم، برای پاسداری از حیا، عفاف، نجابت و هویت زن مسلمان ایرانی در برابر تهاجم فرهنگی دشمن، تحکیم بنیان خانواده، ایفای مسئولیت مادری و همسری و تربیت نسلی مؤمن، آگاه، توانمند و انقلابی.

هم‌عهدیم، که با جهاد علمی، تولید دانش نافع، حضور مؤثر در عرصه‌های علمی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی و اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و تخصصی زنان، در مسیر پیشرفت و اقتدار هرچه بیشتر کشور گام برداریم.

هم‌عهدیم، که با استمرار حضور آگاهانه و مسئولانه در عرصه‌های اجتماعی، دفاع از حقیقت و عدالت، تقویت جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار، مسئولیت تاریخی خود را در قبال جامعه و سرنوشت کشور به شایستگی ایفا کنیم.

هم‌عهدیم، تا با صیانت از عزم، خرد جمعی، سرمایه اجتماعی و توان نخبگانی زنان و به‌کارگیری ظرفیت‌های آنان در حل مسائل کشور، در ساخت آینده‌ای شایسته ایران اسلامی سهیم باشیم. در پایان، عهد می‌بندیم در هر عرصه‌ای، جلوه‌ای شایسته از عزت، ایمان، نجابت، آگاهی و اثرگذاری زن مسلمان ایرانی باشیم؛ زنی که در خانواده مایه آرامش و تربیت نسل انقلابی و فاطمی، در علم و فرهنگ پیشگام پیشرفت و در دفاع از حق و حقیقت استوار و مسئولانه حاضر است. صدای زنان مسلمان ایران، صدای ایمان، آگاهی، عزت، مقاومت و مسئولیت‌پذیری است و با استعانت از درگاه حق و با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در هیچ بزنگاه تاریخی خاموش نخواهد

شد.»