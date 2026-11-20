بدانيد كه همه قدرت‌هاى شيطانى، همه وابستگان به قدرت‌هاى شيطانى مثل سازمان عفو بين‌المللى و ديگر سازمان‌ها، همه دست به هم داده‏اند كه اين جمهورى اسلامى را در اينجا خفه كنند و نگذارند شكوفا بشود و خوف اين را دارند كه اين انقلاب به جاهاى ديگرى كه منافع آنها در آنجاها هست، صادر بشود. و شماها را سرد كنند و شماها را سست كنند، به خيال اينكه با اينطور توطئه‏ها مى‏توانند ملتى [را] كه براى خدا و اسلام قيام كرده است، [سست كنند.] اين ملت تا اسلام هست، به جاى خودش ايستاده است و خدمت مى‏كند.

صحیفه امام؛ ج15؛ ص315 | جماران؛ 26 مهر 1360