پرچم اهدایی رهبر معظم انقلاب که مزین به دست‌نوشته ایشان است، در روزهای اخیر در برخی تجمعات مردمی میادین تهران و شهرهای کشور به تجمع‌کنندگان اهدا شده است.

پرچم اهدایی رهبر معظم انقلاب که مزین به دست‌نوشته ایشان است، در روزهای اخیر در برخی تجمعات مردمی در میادین تهران و تعدادی از شهرهای کشور به تجمع‌کنندگان اهدا شده است. این پرچم پنجشنبه شب نیز در تجمع مردمی میدان صادقیه تهران به تجمع‌کنندگان اهدا شد؛ پرچمی که دست‌نوشته رهبر معظم انقلاب بر آن نقش بسته بود و پس از رونمایی آن شور و شوق حاضران را به دنبال داشت. گفتنی است تجمعات شبانه مردم در میادین مختلف کشور پس از شهادت رهبر شهید انقلاب در پی تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، هر شب برگزار شده است. در این تجمعات، مردم از شهرهای مختلف، روستاها و نقاط گوناگون کشور با حضور در میادین و محل‌های تجمع، ضمن اعلام حمایت از رهبر معظم انقلاب، بر همراهی با نظام و آمادگی خود برای دفاع از کشور در برابر هرگونه تهدید و تجاوز تأکید کرده‌اند.

به گزارش فارس، حضور مستمر مردم در این تجمعات، جلوه‌ای از همبستگی ملی و اعلام آمادگی برای صیانت از کشور در برابر دشمنان بوده است.